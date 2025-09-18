A cuánto cotiza el dólar en oficial este jueves 18 de septiembre de 2025: subió $5 y cerró a $1490 en el Banco Nación Con el dólar en el techo de la banda y la primera intervención oficial desde su instauración, el mercado anticipa días de tensión.

El dólar oficial sube $10 y se vende a $1495, para la venta en las pantallas del Banco Central. El dólar mayorista opera sin cambios a $1474,50. Ayer, el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.

Los financieros, por su parte, superan los $1500. El dólar MEP se negocia a $1513,24y el contado con liquidación (CCL) a $1525,68.

En la apertura de la rueda, el dólar mayorista opera sin cambios a $1474,50. Ayer, el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.

En el mercado paralelo, el dólar blue salta $15 y se vende a $1505.