A cuánto cotiza el dólar este viernes 3 de octubre La moneda estadounidense se mantiene estable, con una banda de flotación que se ubicó en los $1.482.

A tres semanas de las elecciones legislativas, este viernes 3 de octubre el mercado cambiario se mantiene estable. En la jornada de hoy, el dólar mayorista cotiza a $1.425, con una marcada intervención del Tesoro Nacional, que volvió a ofrecer divisas para mantener contenida la presión devaluatoria sobre el peso.

Según fuentes del mercado, el Tesoro fue el principal oferente del día, con operaciones por 436 millones de dólares, que representaron casi la totalidad de la oferta disponible. Esta estrategia busca evitar saltos bruscos en la cotización en un contexto político sensible, mientras el Banco Central (BCRA) mantiene un rol secundario, pero atento.

La autoridad monetaria informó que la banda superior del esquema de flotación alcanza los $1.482,19 para hoy. De este modo, el valor actual del mayorista se ubica cerca del piso del rango establecido, lo que sugiere una política cambiaria activa para evitar una depreciación acelerada.

En el segmento minorista, el dólar al público se mantiene estable por tercer día consecutivo a $1.450 para la venta en el Banco Nación. El promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA lo ubica en $1.454,16 para la venta y $1.401,37 para la compra, tras una leve baja de 0,2% respecto al cierre anterior. En la semana, el dólar minorista acumuló un alza de $100 o 7,4%.

Por su parte, el dólar blue retrocedió $10 o 0,7%, cotizando a $1.440 para la venta. Se trata de la segunda baja consecutiva, ubicándose nuevamente en los niveles de cierre de la semana pasada. Cabe recordar que el tipo de cambio informal alcanzó un máximo nominal de $1.520 el pasado 19 de septiembre.