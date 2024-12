Acordaron que bajará el costo local en la factura de electricidad

El EPRE decidió que durante el próximo semestre no solo no aumente el costo local de la electricidad, sino que baje. Tras la audiencia pública, en la que participa el ente, las dos distribuidoras y sectores de la sociedad sanjuanina, acordaron una reducción en este ítem que va del 4,21% al 5,25%. El valor definitivo y la forma en la que se implementará quedará asentado en la resolución que saldrá en los próximos días. Esto no descarta que haya subas en los otros componentes de la facturación, como el costo de la energía que determina Nación.

La baja de la tarifa es específicamente para el costo de las distribuidora, que en San Juan son Naturgy y Decsa. Debido a que las empresas tienen un límite en cuanto a las ganancias que pueden percibir, para controlar el impacto que tiene en la economía de los usuarios, solo puede subir el componente local si se encareció el esquema de costo. Esto es lo que permitió que durante la revisión del primer semestre no hubiera aumentos, ya que se compensó la inflación con lo acordado a principio de año, cuando se creó un sendero de aumentos progresivos.

Ahora el EPRE deberá definir exactamente cuál es el porcentaje que se reducirá en las facturas y también desde cuando se verá reflejado. Durante la audiencia hubo pedidos para que a los usuarios de menores ingresos el impacto se adelantara a partir de la facturación de diciembre. La próxima revisión tarifaria local está prevista para mediados de 2025.