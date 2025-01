Alerta por gastos duplicados en tarjetas: qué recomiendan hacer los bancos Numerosos usuarios reportaron problemas en sus resúmenes de tarjetas de crédito, donde varios consumos aparecían duplicados o incluso triplicados. Las entidades bancarias y las empresas emisoras explicaron el origen del error.

y ofrecieron consejos para evitar inconvenientes

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de quejas de usuarios que detectaron gastos duplicados en sus resúmenes de tarjetas de crédito. Según los reclamos, las duplicaciones afectan tanto a compras recientes como a cuotas pendientes de consumos anteriores. Este error generó confusión y preocupación entre los clientes, que temían un impacto negativo en sus límites disponibles o un cobro indebido.

Los casos reportados en plataformas como X (antes Twitter) incluyeron principalmente tarjetas Visa, aunque también se mencionaron inconvenientes con Mastercard y American Express. Entre los bancos más mencionados en las quejas se encuentran BBVA, Santander y Galicia, según los comentarios publicados por los usuarios.

Fuentes del sector financiero explicaron que el problema está relacionado con un error técnico del procesador de pagos de algunos emisores, lo que afecta la visualización de los consumos en el homebanking y las aplicaciones de banca móvil. Según Visa, no se trata de una falla propia de la compañía, sino del sistema de ciertos bancos que operan con sus plásticos. Las entidades afectadas afirmaron que el problema sería resuelto en el corto plazo, y recomendaron a sus clientes mantener la calma.

La situación generó una importante cantidad de publicaciones en redes sociales, donde usuarios expusieron sus problemas y buscaron aclaraciones. Un cliente afectado publicó en X: “Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos. Apuren en el reclamo”. Otro usuario, identificado como @ElisaMathez, relató: “Me llegó el resumen de Visa Ciudad y me viene un consumo duplicado, como que me cobran cuota uno y cuota dos juntas”. A pesar de la alarma, varios internautas señalaron que al comunicarse con sus bancos recibieron respuestas tranquilizadoras, indicando que el problema técnico ya estaba siendo solucionado.

Entre las entidades financieras que reconocieron el inconveniente figura el banco Santander, que publicó un mensaje en su aplicación bancaria informando sobre la situación: “Consumos duplicados en la tarjeta: puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”.

Tanto los bancos como las operadoras de tarjetas de crédito brindaron una serie de recomendaciones para los usuarios que detectaron consumos duplicados en sus resúmenes. La principal indicación es evitar realizar reclamos inmediatos, ya que se espera que los importes se corrijan automáticamente una vez resuelto el problema técnico.

En este sentido, Visa aclaró que “el inconveniente se detectó en el procesador de algunos emisores” y que “los consumos no reflejan un cobro real, sino un error en la visualización del resumen”. La empresa garantizó que el sistema estaría normalizado en el transcurso del día, por lo que las personas podrían verificar sus movimientos correctos sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Por su parte, el banco Santander aconsejó a los usuarios no efectuar pagos por los montos finales que aparecen en el resumen hasta que se haya corregido el error. La entidad también enfatizó que estos movimientos no afectarán el límite disponible para nuevas compras, y pidió a los clientes esperar hasta el cierre del resumen para confirmar la resolución del problema.

Medidas recomendadas por las entidades

No pagar los montos incorrectos: Los bancos recomendaron no abonar sumas que reflejen consumos duplicados o triplicados en el resumen. Esto es especialmente importante en el caso de tarjetas con compras en cuotas, ya que los movimientos erróneos no implican un cobro efectivo.

No es necesario denunciar: Tanto las entidades bancarias como las operadoras de tarjetas subrayaron que no se trata de un caso de fraude, clonación o hackeo, sino de un problema técnico. Por lo tanto, no es necesario acudir a una comisaría ni realizar denuncias por robo de datos.

Esperar hasta el cierre del resumen: Las empresas pidieron a los usuarios que esperen hasta la fecha de cierre para revisar si los consumos duplicados fueron corregidos. En caso de que el problema persista luego del cierre, las entidades sugirieron comunicarse con el servicio de atención al cliente para iniciar un reclamo formal.

Reclamos específicos en caso de persistencia del error: Si al cierre del resumen los gastos duplicados continúan apareciendo, los usuarios deberán desconocer los cargos indebidos a través del homebanking o contactando al call center del banco. En esta instancia, se puede solicitar el ajuste correspondiente en el estado de cuenta.

Débitos automáticos: En el caso de consumos asociados a débitos automáticos, como servicios de streaming o suscripciones, las entidades financieras indicaron que los usuarios deben verificar que no existan cargos adicionales. De ser así, podrán solicitar la devolución de los montos incorrectos.

Otra aclaración importante que provino de fuentes del sector financiero, que aseguraron que no hubo ninguna clase de fraude ni hackeo vinculado a los errores en los resúmenes de las tarjetas de crédito. Las empresas enfatizaron que el problema se limitó a los canales de atención digitales, como el homebanking y las aplicaciones de banca móvil, y que no existe riesgo para los datos personales o financieros de los clientes.

Además, las entidades remarcaron que los importes duplicados no serán cobrados de manera efectiva y que el inconveniente no afectará las operaciones futuras de las tarjetas. En este contexto, recalcaron la importancia de evitar decisiones apresuradas, como pagos adicionales o denuncias, y seguir las recomendaciones oficiales para evitar inconvenientes.