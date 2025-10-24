ANMAT prohibió la venta de una marca de pasas de uva sanjuanina El producto carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado con números de RNE y RNPA inexistentes.

La ANMAT informa a la población que, mediante la Disposición Nº 7769/2025, se prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del siguiente producto:

“Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado, Fraccionado por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 – San Juan, RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

La medida se adoptó tras detectarse una piedra dentro del envase y constatar que los números de RNE y RNPA exhibidos en el rótulo no existen en los registros oficiales, por lo que el producto carece de registros sanitarios y se encuentra falsamente rotulado, resultando ser un producto apócrifo.

Asimismo, se prohíbe la comercialización de cualquier otro producto que utilice en su rótulo los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916, por ser falsamente rotulados y no contar con registros sanitarios válidos.