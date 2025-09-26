Aprobaron el primer RIGI para un proyecto minero de San Juan: se trata de la mina de cobre Los Azules Así lo anunció el ministro Luis Caputo. La inversión anunciada es de 2.700 millones de dólares y requerirá 3.500 puestos de trabajo.

Los Azules se convirtió en el primer proyecto sanjuanino en ser aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Así lo anunció a través de Twitter el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo.

El ingreso será por 2.700 millones de dólares, monto que la empresa utilizará para construir la primera mina de cobre que obtendrá cátodos de cobre listos para la venta a la industria. La empresa a cargo, McEwen Copper, había pedido participar del régimen primero con un monto menor: 270 millones de dólares. Esto iba a ser para terminar sus estudios de ingeniería. Hace algunas semanas decidieron cambiar la propuesta y elevaron el monto al actual, apuntando a la construcción.

Los Azules fue noticia esta semana cuando recibió un respaldo clave del Banco Mundial. La institución, a través de la Corporación Financiera Internacional, decidió acompañar el proceso de obtención de certificaciones de triple impacto (ambiental, gobernanza y socia) para que pueda conseguir fondos para la inversión que requiere.

Con el aprobado del comité, el proyecto de cobre se convierte en el primero de los cuatro presentados desde San Juan que ingresa al régimen. Queda pendiente la aprobación de Gualcamayo, por alrededor de 8 millones de dólares, el de Veladero por 400 millones de dólares y el de El Pachón por 8500 millones de dólares. También es el primer yacimiento de cobre de todo el país en ingresar a los beneficios fiscales.

Sobre Los Azules

Ubicado en Calingasta, cerca del límite con Chile, Los Azules, que opera McEwen Copper, es uno de los proyectos principales de San Juan, Argentina y uno de los más importantes del mundo. Su diferencial tiene que ver con que es el único que planea hacer lixiviación y por lo tanto producirá en San Juan cátodos de cobre listos para su uso industrial.

Los Azules tiene una línea de trabajo para los próximos años que promete movilizar la economía de San Juan. Desde la empresa aseguraron, con el comunicado difundido este miércoles por el apoyo del Banco Mundial, que tienen planificado presentar el Informe de Factibilidad durante octubre. Este paso clave le dará un número certero de la inversión que se viene y también es central para buscar inversiones.

Requerirá cerca de 2.700 millones de dólares para construir el campamento definitivo, la planta de producción de cobre y el resto de la infraestructura necesaria para obtener el metal. Además, creen que alcanzarán una ocupación de 2.500 trabajadores directos y otros 5.000 indirectos para poner en marcha la explotación. Uno de los puntos que adelantaron desde la empresa es que tienen previsto hacer una mina que apunta a ser 100% eléctrica y que además se servirá de energías renovables para su producción. Gracias a esto, no solo serán la primera mina que generará cátodos, como se denomina a las placas de cobre de 99% de pureza, sino que también será un proceso verde.