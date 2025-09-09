Apuesta por incorporar IA: las empresas que la usan tienen un 90% de éxito Se enfocarán en que se apliquen habilidades desde las gerencias para no perder competitividad. Capacitar el personal es una de las claves.

En el mundo se invierten 252.000 millones de dólares en aplicar la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas para mejorar sus ganancias. El 78% de las organizaciones a nivel global ya reportaron usarlo. Esta herramienta permite agilizar procesos, identificar problemas y reducir errores y costos. En San Juan hay avances, sobre todo en empresas de base tecnológica y de economía del conocimiento, pero el objetivo de Gobierno es que llegue a todos los niveles, en especial las pymes. Por eso, pusieron en marcha una Estrategia Provincial de IA para el sector productivo. La estrategia será capacitar recursos humanos y también darles las herramientas a las autoridades de cada firma, para que sepan cómo y en qué áreas formar a sus trabajadores.

El programa que lanzó ayer el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, surgió de una realidad que las autoridades ya están viendo: el mundo está avanzando con el uso de esta tecnología. Según estadísticas que presentaron, a nivel mundial la IA es uno de los sectores de mayor crecimiento. Tiene una tasa anual de crecimiento del 37%, siendo la primera del ranking. La inversión creció un 26%, superando los 250.000 millones de dólares. El 78% de las organizaciones reportan que están usando y en Latinoamérica el 67% de las grandes empresas la están usando.

Ese último dato es clave, porque algo que notaron en las estadísticas nacionales e internacionales es que el uso en pymes es menor. El 79% de las empresas medianas y grandes de Argentina usan IA, mientras que en pymes no llegan a la mitad. Esto a pesar de que el según datos globales el 90% de los que lograron incorporar esta tecnología tuvieron buenos resultados.

En San Juan el panorama no tiene todavía datos, por eso la primera medida del plan será un diagnóstico para el que convocaron a Mipymes y profesionales a una evaluación exhaustiva. Esto no es casual, ya que, según el ministro de Producción Gustavo Fernández, “la IA va a ser clave para la competencia, porque en poco tiempo van a ser más los otros actores que estén sacando provecho”. Una de las definiciones que tuvo en cuenta la cartera para aplicar este programa es que “ya no se trata de si se debe adoptar IA, sino cuándo”, explicó el secterio Germán Von Euw. Con esto en mente, decidieron apuntalar a los pequeños y medianos, para que no queden fuera de una carrera que a nivel mundial avanza a ritmos nunca antes vistos.

Otro de los puntos que tendrán en cuenta para trabajar es cómo se aplica. Claudio Alessio, quien participa como asesor en IA en el ministerio y es filósofo y tecnólogo, explicó que es clave cómo ingresa a cada pyme esta herramienta. “Lo que vemos muchas veces es que se está aplicando en lo que se ve de afuera, lo que llamamos “frontdesk” (escritorio del frente según su traducción en inglés), cuando tiene más provecho en el backdesk (el de atrás)”.

Es necesario que las gerencias entiendan este proceso, dijeron los especialistas. Esto sobre todo porque hay un factor que será imprescindible en el futuro: la capacitación del personal. Alessio contó que en el mundo se espera que cerca de 1.500 millones de personas trabajen con la IA. Ante esta demanda es más fácil capacitar que contratar, ya que en la mayoría de los casos se requieren tanto habilidades sobre esta herramienta como conocimiento lo que ya se hacía antes en las empresas. Esto hace que haya menos riesgo laboral.

Otro punto que destacaron es que hoy la IA puede servir para cualquier tamaño de empresa y rubro, ya que en todos lados se pueden mejorar las tareas con estos motores. Pero, además, en el caso de San Juan tienen un valor especial. Es que mejorar procesos y acelerarlos puede permitir escapar más rápido la capacidad de una empresa, que ante el potencial de la minería para las pymes es fundamental, por que les pemritirá competir con firmas de afuera.

En el caso de los profesionales que ofrecen servicios, desde Producción decidieron darle un lugar prioritario junto con las pymes debido al peso que ya tienen en la economía del conocimiento. Según estadísticas nacionales, la exportación de este sector fue de 9.000 millones de dólares el año pasado y un 40% fue por personas que vendían servicios al exterior.

> Cómo avanzará el plan del Gobierno

Durante la presentación del programa, que fue ayer, los funcionarios del Ministerio de Producción mostraron cuáles son los pasos que seguirán para poner en marcha la iniciativa. En principio explicaron que habrá tres ejes principales para avanzar, además de dividir el trabajo en cinco fases. La primera de las iniciativas, que es un diagnóstico del sector Mipyme está en marcha y ya convocaron a inscribirse para ser parte de un análisis detallado de uso y potencial.

En cuanto a los ejes, el primero es la formación de talentos. En esta área van a impulsar la formación en esta temática de interesados, dando importancia a habilidades ejecutivas y técnicas que permitan la transformación digital de las emrpesas. También quieren promover oportunidades para la reconversión laboral denro de las pymes. Otro trabajo será el de incentivar la alfabetización digital. El segundo eje tiene que ver con el marco regulatorio. No descartan hacer una normativa que acompañen el desarrollo. El tercero tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de infraestructura, donde trabajarán en la adopción por parte de las empresas, pero también la investigación y el desarrollo experimental. Trabajarán con pymes y startups que quieran desarrollar aplicaciones.

Todo el trabajo será en etapas. Luego del diagnóstico, las autoridades adelantaron que pasarán a una fase donde empezarán a financiar proyectos I+D orientados a la IA. La tercera fase tiene que ver con infraestructura y apoyo a los emprendedores. En el cuarto paso llegará el armado de normativas. En la etapa cinco pasarán a trabajar en la evaluación y escalamiento de proyectos. La idea es expandir los programas exitosos.