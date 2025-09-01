Aseguran que las ventas del comercio sanjuanino crecieron 3% en agosto con respecto al mes anterior En contrapunto, hubo una caída del 1% interanual, según la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Arrancó el noveno mes del año y desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, dieron a conocer los números correspondientes a las ventas en del sector en agosto. En este sentido, destacaron que hubo un aumento del 3% en las ventas de unidades con respecto a julio mientras que se advirtió una disminución del 5% en la rentabilidad, en el mismo periodo.

Del mismo modo, se registró una caída del 1% con relación a las ventas del mismo mes del 2024.

También resaltaron que el ticket promedio fue de $70.000 y que los rubros con mejor desempeño en el mes fueron electrónica e informática, perfumería y farmacia, y marroquinería.

Finalmente, los métodos de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando las preferencias de los consumidores en un 45%. Le siguen los medios electrónicos, la tarjeta de débito y, por último, el efectivo.