San Juan: aumenta la tarifa del agua y cloacas en septiembre y octubre Este mes es del 15% y el próximo, aseguraron, rondará un valor similar.

Por sexta vez en el año, OSSE decidió retocar su tarifa para los servicio de agua y cloacas. Rige a partir de este mes y ya adelantaron que en octubre habrá otro, ambos rondan el 15%. Así las cosas, los usuarios pagarán por el agua 11.517 pesos y por los dos servicios, agua y cloacas, 21.218 pesos

Elisa Gómez, jefa del Departamento Comercial de OSSE, dijo en Radio Sarmiento que lo hacen de forma escalonada para que en el bolsillo de la gente no implique más de 2.000 o 3.000 pesos el alza.

Ya en octubre, con el nuevo retoque, un usuario que en su domicilio sólo tiene agua abonará unos 13.000 pesos y los que tienen los dos servicios, cerca de 23.000 pesos.

“Estamos lejos de la excelencia porque, bueno, obviamente si no tenemos recursos, lo que nos ha estado pasando, nosotros no podemos brindar el servicio que el usuario se merece y tenemos muchos reclamos. Esta gestión está promoviendo dar una respuesta al usuario para que no sienta como una carga tener que pagar la factura de agua y de cloacas porque ve que realmente Obras Sanitarias está cumpliendo. Pero bueno, es como un ida y vuelta”, dijo la funcionaria.