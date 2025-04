Luego de los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el empresariado sanjuanino ve con buenos ojos la salida del cepo, aunque temen que haya turbulencias, al menos al principio. La mirada se divide entre el corto y el largo plazo. En el primer caso creen que podría incidir en los precios, por lo que también estiman que generará problemas para las pymes más frágiles. También están atentos a la “reacción del mercado”. Esto se matiza con los beneficios de lo que varios entienden que es una normalización de las reglas económicas. La expectativa está puesta en que las inversiones lleguen y en especial, para San Juan, de los proyectos mineros.

El pasado viernes el gobierno nacional hizo tres anuncios que revolucionaron la economía: eliminaron el cepo cambiario, crearon un nuevo esquema para el dólar de flotación entre bandas y confirmaron la llegada del crédito del FMI por 20.000 millones de dólares. Esto cambia el entorno económico tanto para los consumidores como para el sector empresarial.

DIARIO DE CUYO consultó con referentes de la Unión Industrial de San Juan, la Cámara Minera, la Cámara de Comercio, la Federación Económica y la Cámara Vitivinícola qué esperan para los próximos días.

Un punto en el que hubo consenso es que la salida del cepo era algo que los privados esperaban y hasta venían pidiendo. Esta medida implica que los ahorristas podrán obtener dólares del mercado oficial sin límites, excepto quienes quieran sacar por ventanilla, que solo accederán a 100 dólares al mes. Además implica más facilidades para importar y exportar, algo que desde los privados venían pidiendo.

Tanto Ricardo Palacios de la Unión Industrial como Raúl Cabanay de la Cámara Minera remarcaron que esto puede servir para el desarrollo de inversiones. La mirada de ambos empresarios está puesta en el sector minero. El empresario calero dijo que esto significa un factor a favor más. Recordó que los proyectos sanjuaninos “piensan a muy largo plazo”, por lo que no es que sea un cambio definitorio, pero sí mejora las condiciones actuales. A este análisis, Palacios sumó que de avanzar las grandes inversiones locales, del sector minero, esto se traducirá en una mejora del resto, en especial industriales, ya que “traccionará la economía sanjuanina”.

También Palacios puso el foco en las empresas exportadoras, ya que tendrán “un tipo de cambio más competitivo”. Sobre este tema también opinó Gustavo Samper, de la Cámara Vitivinícola. Dijo que ya hubo reuniones de empresarios, algo que se repitió en varios sectores, y ahí notó una mirada optimista, aunque todavía con dudas. “Ha sido una semana de muchos cambios”, dijo en referencia también al anuncio de aranceles de Trump. “No sabemos donde estamos parados, aunque en la teoría es bueno porque implica tener un dólar y sin cepo”, explicó.Dijo que esperarán a ver “cómo reaccionan los mercados externos”.

Quienes también miran los mercados, pero en especial el interno, son quienes venden minorista a público local. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que salir del cepo es una buena noticia pero anticipó que esperan “turbulencias” a partir del lunes. Tanto él, como Daniel Milla de la Federación Económica y Palacios, recordaron que hay muchos insumos atados a la divisa y estoy podría trasladarse a los precios al consumidor.

Esto no llega en el momento más fácil para quienes venden minorista. Rodríguez recordó que hubo un anuncio de inflación creciente el mismo viernes, del 3,7% en marzo y que el comercio local sigue compitiendo con las ventas en Chile. Milla señaló también que hay “un problema de liquidez” en los consumidores que no terminó de solucionarse en los últimos meses, aunque esperaban que sucediera. Recordó también que la construcción no logró mejorar sus números, en especial sin obra pública nacional,. Los empresarios señalaron que habrá que prestar atención en el impacto a las pymes.