Avances en el cobre ponen a San Juan como el líder en exploración Este año casi el 70% de la inversión nacional llegó a la provincia gracias a que hay proyectos más maduros.

La minería en San Juan celebra hoy su día con un dato alentador: por sexto año consecutivo es la provincia que concentra la mayor parte de las inversiones de exploración. Durante la última temporada, cerca de 300 millones de dólares, es decir un 70% de lo que invirtieron empresas en todo el país, fueron para proyectos locales. Fue una campaña récord incluso para los números que tiene en general la provincia, ya que según la Cámara Minera, hubo casi 70 perforadoras trabajando en simultáneo. Si bien todavía no calculan los metros que se consiguieron en la campaña, que se extiende durante los meses más cálidos y terminará en las próximas semanas, la cantidad de muestras obtenidas también sería récord. Estos resultados se vinculan estrechamente con que en el territorio sanjuanino hay cinco proyectos de cobre muy avanzados, que están en factibilidad y prefactibilidad. Como contraparte, desde el sector local advirtieron que si bien es bueno, es necesario un impulso como el del RIGI para que este potencial se convierta en minas produciendo.

Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, adelantó que según los datos que tienen hasta el momento, la campaña de exploración de 2023 – 2024 tuvo inversiones “entre los 250 y 300 millones de dólares”. Según un informe de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), el total invertido en todo el país fue de 426 millones de dólares. El valor definitivo de lo que destinaron a proyectos sanjuaninos estará listo una vez terminada la campaña. Pero a nivel local, otro dato que reveló la intensidad del trabajo es la cantidad de perforadoras trabajando en simultáneo, que llegó a 68. “Hubo un movimiento muy interesante y con muchos buenos resultados, con un pico con récord de máquinas y por lo tanto de sondeos”, explicó el empresario.

Esto tiene que ver con el estado de los de los trabajos, ya que San Juan es la única provincia con varias exploraciones transitando su factibilidad o prefactibilidad. Esto quiere decir que las empresas ya conocen que hay reservas valiosas pero avanzan estimando los recursos con el objetivo de presentar esos valores al mercado internacional. En esta instancia, la provincia tiene los 5 proyectos de cobre más avanzados del país: Josemaría, Los Azules, Filo del Sol, Altar y Pachón. En medio del furor internacional por encontrar yacimientos de este metal para la transición energética, San Juan hizo punta y desde hace 6 años es la provincia con más inversión en exploración del país. Además, por tercer año consecutivo que es el mejor destino de inversiones del país, según el índice Fraser.

A su vez, son los proyectos más avanzados los que perforan la mayor cantidad de metros. Esto debido a que deben avanzar con densidad de muestras (mayor cantidad en profundidad y más cerca uno de otros) y también porque son los que consiguen más financiamiento internacional y más fácil. En los primeros años, la inversión suele ser menor y luego se concentra hacia el final de la factibilidad el grueso del dinero. Otro signo de madurez e interés internacional que reflejó esta temporada tiene que ver con la llegada de nuevas empresas que se sumaron al mapa local. Martínez remarcó la inversión que hizo Teck Resources, una minera canadiense que ingresó el proyecto La Coipita, de cobre y oro.

Pero, si bien el presidente de la Cámara Minera dijo que todos estos resultados son favorables, todavía restan signos de parte de la economía y la política para que empiecen a construirse proyectos mineros. “La exploración sigue siendo récord, va a seguir siendo récord y vamos a seguir hablando de exploración y no de explotación si no sale el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones)”, aseguró Martínez. Es que si bien la provincia avanzó más que el resto del país, incluso con proyectos de oro como Hualilán, para los empresarios la macroeconomía y la estabilidad fiscal todavía no alcanzan para tentar a los fondos internacionales.

>> PROYECTOS AVANZADOS DE COBRE

JOSEMARÍA

Se trata de la mina más avanzada, cuenta con su DIA aprobada y está en proceso de preconstrucción. Se encuentra en Iglesia y tendrá al menos 29 años de vida.

FILO DEL SOL

El proyecto explora anualmente gracias a la infraestructura de Josemaría, que está a 10 km. Tiene buenos resultados y podría convertirse en un gigante binacional.

LOS AZULES

Es el séptimo yacimiento más grande del mundo y está en Calingasta. Está terminando la campaña de exploración más grande del año: 65.000 metros y 23 máquinas en simultáneo.

PACHÓN

El cuarto yacimiento de cobre más grande del mundo. Se encuentra en Calingasta y tiene una exploración avanzada, con posibilidades de presentar IIA pronto.

ALTAR

Ubicado a 40 km de Pachón, se encuentra en exploración y recientemente firmó un contrato con Nuton, de Rio Tinto, para avanzar con estudios para que la mina pueda usar lixiviación.