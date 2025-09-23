Banco Mundial y el apoyo a la Argentina: desembolsará hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses Así lo afirmó Luis Caputo desde su cuenta de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco del anuncio del Grupo del Banco Mundial y detalló que la ayuda se trata de “financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo.

El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes”.