Barrick nombró a Mark Hill como CEO interino tras la salida de Mark Bristow La novedad fue oficializada hoy.

Barrick Mining Corporation anunció este lunes que Mark Hill ha sido nombrado Director de Operaciones del Grupo y Presidente y director ejecutivo Interino, con efecto inmediato, tras la salida de Mark Bristow después de casi siete años en la empresa. El gigante minero, actualmente valorado en 58.800 millones de dólares, mantiene una excelente salud financiera con una Puntuación Piotroski perfecta de 9, según datos de InvestingPro.

Hill, actualmente responsable de las regiones de América Latina y Asia Pacífico de Barrick, es un ejecutivo minero con 30 años de experiencia que se unió a la empresa en 2006. Ha trabajado en estrategia, desarrollo corporativo y ha liderado importantes proyectos a nivel mundial.

El Comité de Búsqueda de la Junta Directiva, presidido por Brett Harvey, ha contratado a una destacada firma de búsqueda de ejecutivos para identificar un Presidente y CEO permanente.

Bristow, quien se unió a Barrick tras su fusión con Randgold en 2019, lideró la integración de ambas empresas. Durante su mandato, Barrick devolvió 6.700 millones de dólares a los accionistas y redujo la deuda neta en 4.000 millones de dólares. El sólido rendimiento de la empresa continúa, con un notable retorno del 126% en lo que va del año y manteniendo pagos de dividendos durante 39 años consecutivos. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 15 perspectivas clave adicionales sobre las perspectivas financieras de Barrick.

“Mark fortaleció nuestra cartera y ayudó a posicionar a Barrick como un productor global líder de oro y cobre”, dijo John Thornton, Presidente de la Junta Directiva, en un comunicado de prensa.