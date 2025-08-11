La provincia financia con fondos propios la asistencia a pymes, en pleno ajuste nacional Desde Producción confirmaron que solo dos programas nacionales llegaban a San Juan.

El gobierno de Javier Milei decidió cerrar la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendimientos y Economía del Conocimiento y también renunció el funcionario a cargo. A nivel nacional hubo fuertes críticas por parte de CAME (Confederación Argentina de Mediana Empresa), debido a que este organismo prestaba servicios al sector. A pesar de esta situación, en la provincia aseguran que no se sentirá el impacto debido a que sólo quedan dos programas de este organismo y ambos tienen continuidad. Además, las líneas de incentivo para estas áreas de la economía se sostienen todas a través de fondos de la Provincia.

El cierre de la secretaría se conoció en todo el país la semana pasada. El Palacio de Hacienda anunció que “las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía”. Poco antes había presentado su renuncia el funcionario a cargo del área, Marcos Ayerra, pero en lugar de ser reemplazado desde el gobierno nacional decidieron trasladar las funciones a otro sector del ministerio que encabeza Luis Caputo.

En San Juan, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, dijo a DIARIO DE CUYO que el impacto no se sentirá en los programas sanjuaninos de apoyo que hay al sector de pymes. En la provincia las funciones que cumplía la secretaría están divididas en dos áreas del ministerio: la Dirección de Pymes que conduce José Carpino y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que encabeza Germán Von Euw. Con estas dos oficinas había dos planes distintos, que por el momento seguirán funcionando, explicó el ministro.

“Está vigente todavía con el área pymes el Concurso Nacional de Emprendedores, que el viernes eligieron a los ganadores (ver recuadro)”, explicó. Además, hay “una asignación por provincia de empleos vinculados a la economía del conocimiento, que los emprendimientos que tenían nuevos trabajadores accedían a un descuento en las cargas sociales y ese también continuará”, agregó el ministro.

En cambio, las distintas líneas de créditos, capacitaciones y herramientas con las que cuentan desde Producción para estas dos áreas, se sostienen por fondos provinciales. Debido a esto, explicó Fernández, está garantizada la continuidad de los planes. Si bien explicó que las dos áreas, Pymes y Ciencia Técnica, cuentan con buena parte de los programas locales, también hay otros que son “transversales a todas las áreas del ministerio”. Existen propuestas para emprendedores que están empezando, como San Juan Emprende, presentado en junio pasado, que va desde tareas de networking, capacitación, ayudas con créditos y hasta mejora en el markenting y visibilidad. También en la secretaría que encabeza Von Euw hay propuestas que van desde ideas que pueden convertirse en startups, apoyo a empresas que ya están en el mercado y hasta trabajo con equipos científicos.

En cuanto a cuáles son los efectos que sí podrían llegar, Fernández dijo que existían una serie de cursos y capacitaciones que brindaba de manera online la secretaría nacional. En este punto también pusieron el foco desde la CAME, que reclamó que la pérdida del programa virtual Capacitar y Creando Capacidades Locales afectará a los privados de todo el país. Alertaron también que la medida llega en medio de una grave crisis del sector.

El concurso continúa en carrera

San Juan eligió el viernes pasado qué ideas locales competirán en el certamen nacional Concurso Emprendedores 2025, que era parte de la secretaría desaparecida. Llegaron a la última instancia 9 emprendimientos, de los cuales eligieron a los dos mejores. Rodrigo Rodríguez ganó en la categoría Despegue Emprendedor con un proyecto de medidores de agua domiciliarios que envía datos al usuario. En Crecimiento y Expansión, la categoría de quienes llevan más de 7 años, ganó Bosque Urbano, una firma local que recicla plásticos y construye muebles y maderas. Los dos ganadores recibieron un incentivo, que aportó la provincia, de 5 millones de pesos, mientras que los segundos recibirán $3 millones.