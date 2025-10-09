Cerró un conocido supermercado de Rawson: qué pasará con los 17 empleados Los trabajadores se encontraron esta mañana con las puertas cerradas. La empresa había ofrecido retiros voluntarios, pero nunca anticipó el cierre definitivo del local. El Sindicato de Empleados de Comercio intervino para acompañar a los afectados.

Una mañana de desconcierto se vivió este jueves en Villa Krause, en Rawson. Los 17 empleados del supermercado Vea, ubicado sobre Boulevard Sarmiento, se presentaron como cada día a cumplir su jornada laboral y se toparon con una escena inesperada: las puertas del local estaban cerradas y nadie desde la empresa había informado oficialmente sobre lo ocurrido.

Según confirmaron fuentes gremiales, Cencosud, la firma que maneja la cadena de supermercados Vea, decidió rescindir el contrato de alquiler con el propietario del inmueble, dejando sin empleo a todo el personal de la sucursal, sin previo aviso formal.

En las últimas semanas, los trabajadores habían sido convocados por la empresa para evaluar la posibilidad de retiros voluntarios, pero nunca se mencionó la posibilidad de un cierre total.

“Nos acercamos a la sucursal para conocer qué estaba pasando. Esto comenzó hace 10 días, cuando se les hace la proposición a los empleados de los retiros voluntarios”, explicó Mirna Moral, secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio.

La dirigente detalló que los trabajadores acudieron al gremio para asesorarse sobre las condiciones que debían aceptar, sin imaginar que el local dejaría de operar. “Empezamos a trabajar en eso sin pensar en el cierre del local. Ayer nos enteramos, hablamos con los trabajadores. Son 17 empleados. Hay lugares vacantes en otras sucursales. Vamos a acompañar la decisión personal de cada trabajador”, indicó Moral.

Desde esta mañana, la sucursal permanece cerrada al público. “La empresa seguirá trabajando unos días más y les requerirá a los empleados que sigan para desarmar todo lo que significa mercadería y demás. Luego llegará el momento de entregar el edificio”, precisó la representante sindical.

Ahora, los trabajadores deberán esperar definiciones sobre su indemnización o posible reubicación en otras sedes que la cadena mantiene en la provincia.