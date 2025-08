Combustibles: las promociones y los servicios extras sostienen las ventas Tuvieron un repunte de menos de un 1% respecto al 2024, que fue un mal año, pero no esperan que mejore en lo inmediato.

Las estaciones de servicio siguen teniendo números bajos de ventas, aseguran los empresarios locales, con apenas una recuperación respecto al 2024, que está lejos de compensar la caída que arrastran desde principios de ese año. En este contexto, son las promociones los puntos del mes en el que tienen mayor facturación, ya que los días en los que las petroleras bajan los precios, las compras aumentan hasta un 15%. Las marcas 100% privadas recurren a este sistema, mientras YPF está implementando la carga con distintos precios en distintos horarios, con un valor menor en la madrugada. Debido a las dificultades que plantea la situación, hoy son los servicios extras los que marcan la diferencia para los empresarios.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, explicó que hasta el momento no hubo una recuperación de las ventas y que no hay muchas expectativas de su suceda pronto. Para el empresario “las ventas van a volver cuando la economía termine de salir adelante y vuelva la actividad normal”. En julio de este año, por ejemplo, consiguieron vender un 0,8% que el mismo mes del año pasado, pero este valor es respecto a un mes que tenía alrededor de un 12% por debajo de 2023. Durante el año pasado fueron testigo de una baja continua en las ventas mes a mes. Si bien en la actualidad la recesión en el expendio de combustibles parece haberse estabilizado, la situación no es fácil para sector.

Una de las herramientas principales con las que cuentan son las promociones. En las últimas semanas, YPF implementó la carga con precios distintos según el horario y la demanda que existe en ese momento, a lo que se sumará el autodespacho. De esta manera, ir de madrugada puede costar menos al consumidor. También debido a esta medida anunciaron recientemente que dejarán de informar las subas que aplican.

Caruso explicó que desde la cámara no cuentan con detalles de cuál es el impacto en la petrolera nacional de esta medida, pero sí de cómo las promociones son el resguardo de otras marcas. “Hoy en día se compensa con los descuentos del 10% de un día a la semana que aplican la mayoría, ese día suben las ventas”, explicó. Además, dijo que no esperan que la medida de YPF afecte este sistema porque las ofertas de privados son más beneficiosas.

“Hoy en día están en riesgo las estaciones que no pueden ponerse al ritmo de los demás con los servicios, con la tecnología y todo lo que es extra al combustible”, aseguró. Lo que rodea a la venta principal es cada vez más una herramienta de supervivencia para el sector. Según dijo, antes las otras unidades de negocios representaban un 5% de las ganancias de cualquiera de las empresas de la cámara. Hoy estas son el 30% de las facturaciones, lo que implica que los propietarios deben mantenerse al día con las nuevas demandas del mercado, porque sin eso corre riesgo la sustentabilidad.