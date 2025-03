Comerciantes sobre los manteros de Plaza España y el Parque: “Nos extraña que ARCA no haya intervenido” Mientras trabajan con el Gobierno provincial y municipal, piden la intervención de la ex AFIP.

Los manteros o vendedores ambulantes que se instalan en la Plaza España y el Parque de Mayo tienen en alerta a los comerciantes que tienen debidamente habilitados sus negocios y no ven acciones del Gobierno provincial y municipal para sacarlos o darle una solución de raíz.

Si bien hay reuniones para tratar de encontrar una solución que no sea sólo enviar a la Policía y obligarlos a levantar sus cosas, desde la Cámara de Comercio de San Juan pidieron ir más allá y que el ARCA (ex AFIP) intervenga.

“Hemos puesto en valor que el comerciante tributa, cumple con condiciones para obtener habilitaciones con lo que esto no puede ocurrir. No queremos llegar a que haya un claro enfrentamiento entre quienes venden legal y quienes no. Para eso están las leyes que deben hacerse respetar y en esto, nos extraña que ARCA (ex-AFIP) no haya intervenido en esta situación. Ellos establecen las condiciones de venta, facturación y demás que tanto exigen al comerciante que quiere trabajar con todas las de la ley”, dijo el presidente de la CCSJ, Hermes Rodríguez, en declaraciones a Radio Concepto.

Y agregó, “hay que encontrar un punto intermedio en esta situación. Sabemos que el que vende, lo hace por necesidad y por la posibilidad que tiene en el Parque de hacerlo; un espacio que atrae mucha gente y tiene circulación permanente. Sabemos que no es fácil pero hay que actuar. Los comerciantes tenemos derechos y necesitamos una solución”.

“El problema se ha planteado a las autoridades y se está trabajando en acciones con el Gobierno provincial, a través de su área de Comercio y con el municipio. Es una acción que genera un perjuicio a la actividad legal del comercio y una competencia desleal, absoluta. El comerciante hace una apuesta a trabajar en regla, en contratar empleados y pagar impuestos. Si esto no se regula, el comerciante saca un tablón a la vereda y simplemente se dedica a vender y ya está”.