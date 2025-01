Para mitigar el éxodo de compras a Chile, el comercio local apuesta a los planes en cuotas En el sector notan de forma dispar las escapadas por los bajos precios en el país vecino y temen por el rubro escolar.

La diferencia de precios entre los países limítrofes y Argentina reactivó los tours de compras o incluso el stockeo durante las vacaciones. En el caso de San Juan, el gran elegido es Chile, donde además de veranear, muchos aprovechan para hacer compras de indumentaria, electrodomésticos y hasta útiles escolares. Este último rubro es el que al menos tres cámaras de comercio ven con preocupación, ya que podría implicar una baja en las ventas que esperaban tener. Para poder competir, las cuotas sin interés son el caballito de batalla general.

Como ya es habitual, las distintas cámaras de la provincia tomaron posturas distintas frente a cómo enfrentar la problemática actual. Lo que las tres consultadas tuvieron en común fue el diagnóstico: es imposible competir con los mismos precios. Tanto Raúl Marún, del Centro Comercial de la Federación Económica, Hermes Rodríguez de la Cámara de Comercio y Marcelo Quiroga de Comerciantes Unidos, reconocieron que en Chile, por ejemplo, se pueden encontrar productos un 50% más baratos que en Argentina. Esto, coincidieron, tiene que ver con “la carga impositiva de Argentina, pagamos un 56% en impuestos”, dijo Rodríguez.

Si bien Marún aseguró que esperan que haya una baja de la carga “como prometió Milei”, por el momento la las alternativas que le quedan a los comerciantes locales tiene que ver con la oferta de financiamiento. Quiroga dijo que están ofreciendo precios más competitivos, pero que son las cuotas sin interés la mayor ventaja. A su vez, desde su asociación quieren adelantar la liquidación de verano para el próximo 20 de enero. En el Centro Comercial agregaron las opciones de cuotas con tarjeta de débito para poder hacer frente a la competencia.

Para los empresarios, hay un rubro que puede verse más afectado: las compras para la vuelta a la escuela. Este sector moviliza tradicionalmente las ventas durante el mes de febrero y marzo, tanto en útiles escolares como en indumentaria o artículos especiales como mochilas. Si bien los empresarios reconocieron nuevamente que hay mejores ofertas del otro lado de la cordillera, hay preocupación por el impacto. Como ejemplo, citaron el de una mochila que puede costar a partir de 100.000 pesos en Argentina y conseguirse en 30.000 en Chile.

Rodríguez dijo que las compras de stock ya están hechas con anticipación, mientras que Quiroga aseguró que quienes todavía no lo hicieron podrían buscar reducir ese gasto, en vista a una posible mala temporada. A la vez, dijo este último, están buscando hacer un acuerdo con los proveedores, para poder conseguir buenos precios que tienen a quienes no hicieron la compra grande en las vacaciones.

En cuanto al resto del impacto que está teniendo en los comerciantes, las opiniones de los empresarios fueron distintas. Mientras que Quiroga dijo que podía haber hasta un 30% menos de ventas debido al éxodo de clientela, Rodríguez aseguró que no es tan significativo. “Si se hace una cuenta rápida, por el paso de San Juan se van a Chile unas 40.000 personas, esas son 10.000 familias, no es tanto”, dijo. Además, especuló con que no todos los que viajan hacen compras, ya que muchos van solo con el dinero para pasear. Marún, por su parte, dijo que sí se está notando en las ventas de los empresarios locales, aunque dijo no tener un número exacto, pero agregó que a este problema se suman las ventas online, tanto por las plataformas nacionales como la importación vía Amazon.

Cambio

1.006 Es el valor del peso chileno frente a un dólar, por lo que el cambio se calcula casi 1 a 1 con el peso argentino, que está a 1.041, a la hora de ver precios en los comercios.

Rubros buscados

Además de útiles escolares, los comerciantes dicen que las compras en exterior tienen que ver sobre todo con indumentaria, tanto de la temporada de verano como de otoño invierno, electrodomésticos chicos y también en algunos casos herramientas y maquinaria pequeña.