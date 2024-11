Comienzan a notar más consumo, pero es dispar según cada sector En comercio y ferretería hubo mejoras frente a septiembre, pero siguen bajas respecto al 2023.

El sector privado de San Juan empezó a notar algunas mejoras en el consumo, tras meses de caída continua. Uno de los grupos críticos, el comercio, confirmó que las ventas de octubre fueron mejores que las de septiembre. En contrapunto, otros sectores todavía no pueden remontar los números ni mes a mes ni en comparación con el año pasado, como es el de combustibles. Un caso distinto fue el automotriz: vendieron menos en la comparación intermensual, pero más que en el mismo periodo en 2023.

Para la mayoría de los empresarios, la recesión que inició hace diez meses parece haber tocado fondo en octubre. Uno de los que más comprometidos estaba era el comercio minorista, pero dos informes dieron buenas noticias para el mes de octubre. Los primeros en dar datos este tipo fueron los socios de la Cámara de Comercio que conduce Hermes Rodríguez. En el comunicado informaron que, en comparación con el mes anterior, la suba fue del 3,4% y en comparativa interanual del 2,5%.

La CAME publicó un informe nacional donde reportaron que la comparación intermensual arrojó una mejora del 7,4% en el conjunto de rubros mercantiles. En comparativa interanual, la mejora es del 2,9%. En San Juan, el presidente de la Federación Económica, Daniel Milla, dijo que estos números tienen una correlación local, ya que el trabajo de encuestas es federal. El empresario dijo que estos valores se explican por las ventas del Día de la Madre, pero que quieren “esperar a noviembre para ver si es una recuperación que se va a sostener”.

El optimismo es moderado, ya que con la mejora en las ventas de octubre no compensan una caída del 13,2% según la CAME. En el comunicado de la cámara que conduce Rodríguez, aseguran que puede tratarse de “el inicio de un ciclo de estabilidad y recuperación suave”. Milla puso también el foco en el largo plazo, ya que dijo que esperan que la estabilización de la inflación y una posible salida del cepo en un futuro cercano podría dar el impulso que necesitan.

Otro grupo de empresas que también tuvo mejoras en el mes de octubre fueron las ferreterías. Juan Janavel, presidente de la cámara que las agrupa, dijo que durante las últimas semanas tuvieron más ventas que en septiembre, aunque todavía no han terminado de hacer un estudio con todos los socios. Dijo que se vieron favorecidos “por el inicio del calor y la cercanía de fin de año, cuando la gente hace mejoras en sus casas, en el patio. También notaron un impulso por el Día de la Madre y la Fiesta Nacional del Sol. El empresario remarcó que todavía no logran reponerse al 100% de la caída de las ventas, pero que ven mejor que este año cuentan con stock, cuando a esta altura en 2023 no tenían.

El reporte más negativo lo dieron las estaciones de servicio. Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores dijo que en los próximos días tendrán los datos finos, pero que nuevamente vendieron menos que en septiembre y que “en el año superamos la caída de las ventas en un 25%. No tienen nada que les indique un cambio pronto de tendencia.

Otra cámara que publicó su balance mensual fue la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Este sector se viene comportando distinto, ya que desde julio reportan mejores ventas que en 2023, si se mira el mismo mes. En octubre la comparativa interanual terminó con un 3,6% más de ventas de vehículos. Pero, al contrario de todos los consultados, respecto a septiembre cayó en San Juan un 0,8%.

> La vuelta del crédito

Daniel Milla y Juan Janavel confirmaron que un factor en común para registrar una mejora en las ventas fue la vuelta de las opciones de financiamiento. Con promociones bancarias de hasta 3 y 6 cuotas sin interés, los comercios lograron reactivar parte de las ventas perdidas.