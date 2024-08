Como hacen otros sectores, quieren que el comercio local reciba dólares Ferreterías y mayoristas ya operan con la divisa, mientras que baja el interés como forma de ahorro.

Para Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, recibir dólares en las operaciones minoristas sería algo bueno para el sector. El empresario lo dijo luego de que se conociera que en Buenos Aires supermercadistas alientan a estas transacciones. Referentes de mayoristas y ferreteros aseguraron que es algo que se viene dando hace tiempo y que incluso se suman nuevos tipos de clientes a este sistema. A la vez, un vendedor de dólares dijo que en los últimos meses se ve una baja en el interés por ahorrar en la divisa, ya que perdió su rentabilidad.

El tema tomó relevancia luego de que la cadena de supermercados mayorista Diarco, en Buenos Aires, anunciara en sus redes sociales que recibía billetes de la divisa como medio de pago “a buen precio”. Esta empresa redobló la apuesta y agregó que aceptará “cara chica, cara grande, arrugados y viejos”, tipos de billetes que en el mercado paralelo suelen ser resistidos. A esto se sumaron otras empresas tanto nacionales como provinciales.

En San Juan, quien se mostró a favor de esto fue Hermes Rodríguez, quien aseguró que en el comercio minorista local todavía no se dan esas transacciones porque no están autorizados, pero que lo ve como algo positivo. También agregó que se debe hacer de forma ordenada para que no se convierta “en un negocio paralelo” para ganar dinero con el cambio. “Se tendrían que recibir dólares, porque esto le sirve a la empresa, es algo que ya se escucha mucho en la calle”, agregó.

Esto que se “escucha” lo confirmaron empresarios de otros rubros. El propietario de una cadena mayorista local confirmó que desde hace tiempo reciben pagos en dólares de almaceneros y pequeños comercios. “Es algo que se da sobre todo cuando baja el valor, porque utilizan los ahorros para estas compras”, explicó. Además dijo que no lo promocionan como sí hicieron las cadenas nacionales, debido a que es algo que hacen con clientes de confianza. Desde el sector ferretero, un empresario dijo que las transacciones en dólares en compras grandes es algo habitual y representarían el 25% de las ventas totales en el rubro. En los últimos meses esto se amplió y quienes deben hacer compras inesperadas utilizan sus dólares de ahorro. “Los que tienen que arreglar algo urgente, utilizan lo que tenían guardado y por eso se empezaron a ver en compras chicas”, dijo.

La baja de las ganancias en los dólares como forma de ahorro y la necesidad de “quemar ahorros”, también afectó a otro sector. Un vendedor de dólares del circuito informal explicó en off a DIARIO DE CUYO que desde febrero y marzo, después del 15 del mes “salen muchísimos a vender”. “Quien el año pasado compró el blue en agosto lo pagó a más de 1.400 y hoy se vende a 1.350, así que en este año perdió el valor, por eso ya casi nadie lo elige para conservar valor”, contó. Esto sustenta la versión del empresario mayorista, quien dijo que si bien no llegan con dólar billete a comprarle, puede que igual los están usando, ya que cambian sus ahorros antes de hacer la compra.

Aún sigue la caída en el consumo

La posibilidad de recibir dólares en compras minoristas de gastos corrientes se da mientras caen las ventas en la mayoría de los sectores. En el comercio, el último reporte negativo fue tras el Día de la Infancia, en el que hubo un 15% menos de ventas respecto al 2023, a pesar de que esperaban mejores números. En el sector ferretero, por ejemplo, reportaron una baja del 12% en julio, aunque esperaban que se revierta a partir de agosto. Lo mismo en los mayoristas, donde tras meses de caída continua, en julio notaron que se mantuvieron los números del mes anterior y creen que puede mejorar.