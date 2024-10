“Con la IA, tenemos que re pensar qué nos hace humanos” GERRY GARBULSKI - El fundador de TED x Río de la Plata hablará con empresarios sobre los desafíos del futuro.

Gerry Garbulsky es físico de la UBA y el MIT, pero a la hora de presentarse prefiere ser nombrado como el fundador de Aprender con Grandes y TEDxRío de la Plata y Clubes TED – Ed. En distintos formatos, ya sea charlas o su fundación, los espacios de diálogo sobre el futuro, los desafíos de la sociedad, el sector empresarial y las posibilidades de crecer y aprender son en la actualidad el centro de su actividad. Esto fue lo que lo llevó a ser uno de los convocados para el Forum FNS, la instancia de disertaciones para inspirar a empresarios y emprendedores que hará el gobierno local en la fiesta. Para su visita a la provincia, Gerry decidió hablar de qué herramientas existen para enfrentar un mundo en cambio constante, que según dice, requiere de que todos los actores sociales se hagan “preguntas difíciles”.

Antes de llegar para plantear esas preguntas, en una charla que tituló “Superpoderes para aprender e innovar durante toda la vida”, Garbulsky habló con DIARIO DE CUYO en exclusiva. Adelantó algunos de los ejes que planteará a los que asistan a la charla del Forum FNS, pero también habló sobre otros desafíos actuales. La IA (Inteligencia Artificial) como una revolución tecnológica distinta a todas, el rol del tiempo de ocio y cuánto pueden cambiar los empresarios la realidad.

“La IA resuelve muchos problemas, pero también nos hace preguntas difíciles: como de qué voy a trabajar”.

– ¿Sobre qué van a escuchar los sanjuaninos en tu charla “Superpoderes para aprender e innovar toda la vida?

Voy a empezar con una pequeña reflexión que ya es bastante obvia y es que el mundo es impredecible. Que no importa cuánto planifiquemos o cuánto tengamos sensación de control, el mundo nos va a sorprender. Desde una pandemia hasta un cambio en nuestro ambiente de negocios que no esperábamos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en general los seres humanos, pero en particular los líderes de negocios es cómo hacer para estar bien parados.

– ¿Cuáles son los supepoderes que se pueden desarrollar?

Hay dos cosas que puedo adelantarte, que lo puse en el título: aprender e innovar. Aprender porque el mundo va cambiando. Entonces cuando cambia el entorno hay que aprender cosas nuevas porque lo que pasa alrededor nuestro cambió y el ejemplo más típico de hoy es la inteligencia artificial y cómo nos impacta en nuestras vidas y en nuestros negocios. Y lo segundo es innovar, porque si cambia el contexto no alcanza con aprender, hay que hacer algo al respecto, hay que moverse, hay que actuar. Hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas para poder vivir en un mundo que va cambiando.

– Al presentar estas alternativas, ¿cómo reaccionan los empresarios?

Hay de todo. Está la gente más conservadora que dice: “Cerremos los ojos, no miremos al costado y sigamos haciendo las cosas que nos hicieron ser exitosos hasta ahora”. Esto no está del todo mal, pero si haces eso durante mucho tiempo te va a pasar la aplanadora por arriba. Por otro lado, está el otro extremo de la gente que cambia todo y se olvidan de que tienen que construir sobre su pasado y las cosas que saben hacer bien.

“En Argentina nos cuesta menos innovar, porque estamos acostumbrados a los cambios”.

– ¿Qué rol van a tener los empresarios en estos cambios?

Gran parte de los cambios tiene que ver con el motor económico y de el consumo en el sentido más amplio de la palabra: a qué dedicamos nuestro tiempo, dinero y energía. El empresario tiene el rol de encontrar oportunidades de negocio que tengan el impacto positivo en el mundo y ayuden a regenerarlo. Si en cambio se enfocan puramente en el beneficio económico y no están preocupados también por que ese sea un mundo mejor, el futuro va a ser mucho peor.

– Para la sociedad en general, ¿cuáles son las discusiones centrales?

Una de las grandes preguntas que nos trae o nos hace el avance tecnológico es cómo vamos a usar nuestro tiempo en el futuro. La tecnología nos hizo más productivos y uno podría haberse preguntado si nos iba a sobrar e tiempo. Pero resultó que en lugar de eso, cada vez trabajamos más. O cada vez estamos más alienados por el trabajo de alguna manera. Después hay que ver si nuestro tiempo libre tomamos las decisiones, tenemos la agencia de ese tiempo o es un algoritmo el que nos dice.

– La inteligencia artificial aparece constantemente en estos desafíos, ¿por qué?

Porque hasta ahora la tecnología venía a potenciarnos. Una máquina nos daba más fuerza y nos permitía mover cosas más pesadas o una calculadora para hacer cuentas más rápidas y más complejas. Pero hasta hace relativamente poco nosotros, los seres humanos, éramos los únicos, entre comillas, inteligentes. Y eso era lo que nos daba la humanidad. Con la inteligencia artificial en realidad lo que estamos teniendo es humanidad artificial, porque cada vez se vuelve mejor las cosas que nosotros creíamos que era lo que nos hacían humanos. Entonces gran parte de lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el contorno de nuestra humanidad hacia adelante. ¿Qué es lo que nos va a hacer humanos cuando la tecnología va a hacer mejor que nosotros esas cosas que creíamos que eran lo que definían nuestra humanidad?

La agenda del Forum FNS

Gerry Garbulsky será uno de los speakers del Forum FNS, la actividad enfocada en empresarios y emprendedores que habrá durante la nueva edición de la fiesta provincia, que empieza el 31 de octubre. Esta parte de la agenda se enmarca en las charlas de Emprezar Inspira, que coincidirán con el primero y segundo día de los festejos. La charla del físico fundador de Aprender de Grandes será el primer día, en el espacio que armarán en el Teatro para estas charlas que buscan inspirar al público local. Ese mismo día estarán en el escenario Fernando Montero Bolognini, de Globant e Isela Cosntantini, CEO del Grupo Financiero GST. El día siguiente habrá disertaciones de Santiago Gómez Cora, Head Coach de los Pumas 7S; Camila Cháves, emprendedora y programadora sanjuanina, y finalmente estará Jonatan Loidi, CEO y founder de Grupo SET Latam.

Además de las charla con referentes de distintas áreas, durante el Forum también habrá un Summit, llamado “Argentina Impacta San Juan 2024”, en el que participirán referentes de uniones industriales de todo el país y coincidiá con la 5º edición de Argentina Impacta, un evento empresarial que se basa en el modelo de triple impacto. En otra zona, Gobierno organizó mesas de negocios, donde en la primera convocatoria se sumaron más de 32 firmas que buscarán alianzas comerciales.