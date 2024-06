Casi 60 pymes armaron proyectos para innovar en tecno y compiten por $5 millones cada una En total se presentaron 59 empresas locales y elegirán en una primera etapa a 20.

La Secretaría de Ciencia y Técnica lanzó un concurso para financiar proyectos innovadores que mejoren empresas en eficiencia hídrica y energética y se inscribieron 59 en total. Entre estas, una jurado elegirá a las 20 mejores y les entregarán $5 millones a cada pyme, en fondos no reembolsables para avanzar en estas mejoras. La iniciativa se distingue de otras herramientas para el sector productivo porque no requerirá devolver los fondos y además no será sólo para mejorar algún punto con tecnología existente, sino que buscan soluciones nuevas a problemas. Esto, adelantaron, podría convertirse en una forma de promover nuevas iniciativas que pueden servir a otras empresas o incluso ser un emprendimiento en sí mismo. Para poder lanzar el concurso, utilizaron fondos propios de la Secretaría, que vienen de las regalías mineras.

Germán Von Euw, secretario de Ciencia y Técnica, contó que se vieron sorprendidos por la cantidad de empresas que tienen iniciativas propias para poder mejorar su eficiencia. El funcionario explicó que hoy los mercados impulsan inversiones en soluciones que tengan que ver con la eficiencia hídrica y energética y la transición energética. Pero mientras en buena parte del mundo crece el crédito privado, a nivel local hay menos herramientas. Por eso, además de las líneas que ya existen, decidieron poner a disposición 100 millones de pesos, que es parte de los fondos de la misma repartición.

Luego del proceso de convocatoria, las autoridades de la Secretaría, que hoy depende del Ministerio de Producción, están en proceso de conformar un jurado. Para esto, detalló Von Euw, una de las alternativas es convocar al INTI (Instituto Nacional de Tecnología). Es que quieren que el criterio para seleccionar a los 20 ganadores tenga que ver con la innovación de las propuestas y su aplicabilidad técnica.

Los fondos están destinados a proyectos que apliquen medios tecnológicos a los procesos, productos o servicios de las empresas para hacerlas más eficientes, pero de manera novedosa. Esto quiere decir, explicó, que no ganarán quienes sólo quieran invertir en algún sistema existente. “Si por ejemplo un productor lo que quiere es comprar paneles solares para riego, no calificaría, porque no es innovador y puede aplicar a un crédito”, dijo. En cambio sí podría servir si uno de ellos utiliza una red de sensores y robótica para mecanizar, o incluso suma inteligencia artificial para mejorar sus procesos o desarrolla un software para reducir consumo energético, por ejemplo. En todos estos casos, la condición es que sea algo de desarrollo local y por lo tanto tenga el “componente de riesgo” propio de algo nuevo, que no suele aplicar para créditos tradicionales.

De esta manera, quienes ganen obtendrán 5 millones de pesos y pueden usar parte de los mismos en asesoramiento. Es que los fondos contemplan la posibilidad de contratar asesoramiento técnico para complementar la idea que tiene la empresa, incluso si no tiene entre su personal a algún especialista. Además, deberán sumar un 20% más, o sea 1 millón de pesos, porque los ARN son para cubrir el 80% de la inversión. Esto puede hacerse, explicó, tanto con compra de bienes como en gasto corriente, si esto aporta al proyecto. Finalmente, Von Euw aclaró que no descartan que esta línea pueda renovarse, ya que el dinero viene del 1% de las regalías mineras que recibe la Secretaría.

> Dictan curso para aprender a facturar

La Agencia Calidad San Juan lanzó dos talleres, uno sobre Word y Excel y otro sobre Monotributo y Mi Primera Factura. Si bien los cupos para el primero se agotaron, anunciaron que quedan pocas vacantes para el segundo. La capacitación permitirá a emprendedores y empresas a conocer cómo funciona el monotributo, sus categorías, cómo inscribirse y los pasos online y requisitos. Además, detallarán el proceso para emitir facturas desde la web de AFIP. El taller se dictará los días miércoles 12 y 19 de junio, de 10 a 11,30 en la sede de la agencia. Para inscribirse se puede hacer a través de un formulario online o comunicándose al teléfono 2645603548.