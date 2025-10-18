Concurso Nacional Cata San Juan 2025: cinco vinos sanjuaninos galardonados con el Gran Oro El certamen destacó la calidad de los vinos locales.

Cinco vinos de San Juan alcanzaron el máximo galardón del XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025, consolidando una vez más el posicionamiento de la provincia como una de las principales productoras del país.

El certamen, organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, contó con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la colaboración de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) junto a las Cámaras de Bodegueros y Vitivinícola de San Juan.

Durante el encuentro, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial al sector vitivinícola: “Es propicio destacar el compromiso del gobernador Marcelo Orrego con nuestra industria madre y con la recuperación de la identidad de nuestros vinos. Un compromiso que se expresa en hechos concretos, como viene siendo el fuerte apoyo al financiamiento de la cosecha durante este año y el 2024. También con acciones clave como la contención de la polilla de la vid, asumiendo con fondos provinciales el costo de la campaña contra la Lobesia botrana, y otras iniciativas vinculadas a la reconversión de sistemas de riego y la incorporación de energía solar en los establecimientos”.

Un año mas, la Cata San Juan puso en valor “El trabajo conjunto de bodegas, enólogos y el Estado provincial para impulsar la calidad, la innovación y la competitividad del vino sanjuanino en el país y el mundo”, como expresaron desde la organización.

Los vinos premiados con el Gran Oro fueron AVANTI Syrah 2023 (Bodega y Viñedos Pie de Palo), SOMEWHERE ELSE Malbec 2024 (Bodegas San Juan de la Frontera), MORA NEGRA Bonarda-Malbec 2023 de guarda (Grupo Peñaflor), XUMEK Malbec 2024 de guarda (Los Vinos del Sol S.A.) y TRESPIRA2 Gran Reserva Malbec de guarda 2022 (Tres Pirados Wine).

En total, el concurso reconoció 181 vinos de 69 bodegas de todo el país, con una destacada participación sanjuanina. Cerca de 300 invitados —entre autoridades, enólogos, bodegueros y auspiciantes— participaron del evento realizado en el Salón Grazia.