Coviar: vuelven a discutir el PEVI 2030 y pedirán equidad La institución convocó a talleres para analizar los "nuevos paradigmas" que enfrenta el sector.

La Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) convocó a una serie de talleres para discutir el Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI 2030). Las charlas empezarán en San Juan, a partir de mañana 15 de octubre, y luego se trasladarán a Mendoza, La Rioja y el resto de las provincias vitivinícolas. El objetivo es organizar las prioridades entre los puntos que ya definieron en 2021 para el sector en el nuevo contexto económico e internacional. Una asociación local de viñateros ya sentó postura frente a lo que se viene y adelantaron que pedirán que se discuta la equidad en las ganancias del sector y políticas frente a los problemas hídricos.

El PEVI 2030 está definido y plantea políticas globales para toda la cadena vitivinícola, entre la que están medidas para elevar el consumo y la exportación. Será a partir de estos puntos que iniciarán las discusiones, explicó el integrante de la Coviar, José Catuco Molina. La idea ahora es ver cuáles de los puntos son prioritarios, teniendo en cuenta los cambios que se dieron “a nivel internacional, pero también teniendo en cuenta que hay cambios en la economía local”, agregó. Los resultados del taller luego se incorporarán a conclusiones y un análisis y finalmente harán una jornada estratégica para mostrar los resultados.

La convocatoria es amplia, ya que invitaron a productores viñateros, bodegas grandes y chicas y a los trabajadores. Una de las cámaras de productores locales espera sumar su visión para el primer taller, que será mañana a las 16:30 en el INV. Se trata de la Asociación de Viñateros Independientes, cuyo presidente es Juan José Ramos. Este dijo a DIARIO DE CUYO que quieren que las políticas del sector se concentres “una distribución justa de las ganancias”.

Este es un reclamo histórico de los viñateros, quienes vienen pidiendo que se definan precios justos desde los principales formadores de precios, las bodegas, para todos los integrantes de la cadena. “Nosotros no tenemos una especie de paritaria de precios y necesitamos que haya valores justo para que también se le pueda pagar al trabajador lo que corresponde”, dijo. Agregó que en la actualidad el sector se ve cada vez más concentrado y que “hay menos productores y menos bodegas que integran la cadena”. Esto, señaló, es una muestra de que el anterior PEVI, que se hizo en 2004 pensando en 2020, fracasó en sus objetivos.

A esto también sumarán un pedido de definir políticas respecto al recurso hídrico. “La actividad se encuentra en riesgo por la falta de agua, pero se agregan nuevas actividades y no alcanza para quienes hace décadas hicieron una inversión”, criticó. El productor dijo que si no se recuperan los niveles de los diques de San Juan “no se pueden dar nuevas concesiones a nuevos actores, porque es injusto que no haya prioridad para quienes antes estaban trabajando y haciendo el esfuerzo”. Para Ramos, si bien es importante discutir nuevas formas de incentivar el consumo, tanto en el mercado interno como para la exportación, sin resolver estas problemáticas no podrán seguir avanzando en nuevas.

Objetivos y metas del PEVI 2030

El Plan Estratégico Vitivinícola 2030 se empezó a trabajar en el sector entre 2018 y 2019, aunque se vio interrumpido por la pandemia. El documento que finalmente publicó la Coviar se conoció en 2021, tras el trabajo en talleres como el que se hará mañana en San Juan. En esta versión trabajaron para encontrar metas cuantitativas, esto es ponerle números al crecimiento del mercado que buscan alcanzar. Pero también sumaron objetivos sociales y ambientales para la siguiente década.

En cuanto a las metas económicas, el PEVI 2030 apuntaba a una exportación total equivalente a los 1380 millones de dólares. Este valor esperaban conseguirlo a través de vino fraccionado, a granel, en jugos de uva concentrado, pasas de uva y uva de mesa. Además esperan colocar 1.000 millones de litros de vino en el mercado doméstico durante estos años.

Otros puntos que sumaron fueron que la vitivinicultura argentina tenga sustentabilidad no solo económica, sino también ambiental y social, a través de programas y objetivos para mejorar su eficiencia en todas las etapas de la producción. Crearon una guía de sostenibilidad que incluye también una certificación. Sumaron también apoyo al enoturismo en todo el país, para aumentar el consumo y apoyar economías regionales.