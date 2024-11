Expectativa en Jáchal, que por primera vez tendrá gas natural con las ventajas del RIGI Se trata del proyecto de Gualcamayo de llevar por primera vez gas natural al Norte provincial.

Minas Argentinas anunció que para avanzar en Gualcamayo, la mina de oro de Jáchal, quieren construir un gasoducto al norte a través del RIGI. Esto significaría que tengan por primera vez este servicio en el departamento. Desde la municipalidad y el sector privado dijeron estar muy esperanzados, ya que el impacto cambiaría la matriz productiva. Es que si bien la obra será en un principio para la minera, la conexión a la red pasará a ser parte de la infraestructura pública. Serviría para la producción de cales industriales, darle valor a la agroindustria, servicio a viviendas y estaciones de servicio, entre otros.

Para Matías Espejo, intendente de Jáchal, y Marcelo Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio norteña, el anuncio de Minas Argentinas abre posibilidades que no se discutían desde hace 20 años en el departamento. Tener gas natural permitiría suplir el uso de gas envasado. Esto bajaría los costos de todas las actividades que se desarrollan en el departamento, mejorando la economía general, y permitiría desarrollar otras que hoy están limitadas, como la industrialización de alimentos.

Hasta el momento lo que anunció el presidente de Gualcamayo, Ricardo Martínez, es que hay un proyecto presentado dentro de la inversión de 1.000 millones de dólares en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Esto quiere decir que todavía está sujeto a aprobación de Nación, que debe dar el OK en 45 días hábiles. De lograrlo, luego deberán hacer un proyecto de ingeniería. Si bien todavía está por definirse cómo lo construirán, la empresa baraja hacer la tubería desde Pocito hasta Jáchal.

Espejo dijo que el anuncio de la empresa “abre un panorama muy esperanzador porque si bien se plantea para darle gas a la mina para producir cales, teniendo el servicio podemos planificar otros sectores”. Uno de los primeros podría ser también la explotación de los yacimientos de cal. Jáchal tiene recursos de calidad, pero casi no hay explotación porque era muy difícil y caro llegar con los combustibles. Al igual que hará Minas Argentinas, otras empresas podrán instalar hornos Maerz y hacer insumos para, por ejemplo, los proyectos mineros de San Juan o el litio del NOA.

A esto se suman otros sectores que se podrían ver movilizados, una vez que esté la obra. Dijo que en la actualidad mucha de la producción agrícola sale sin valor agregado, mientras antes había algunos polos productivos, como de dulces de membrillo, estos desaparecieron. A esto se sumó Marcelo Aguilar, de la Cámara de Comercio Jachallera, quien dijo que si bien a su sector directamente no le plantea tantos cambios sí a la economía general. “Esto permitiría por ejemplo que haya GNC, que puede mejorar el turismo o por ejemplo generar más trabajo y más consumo para nosotros”. Además, dijo que hoy las opciones laborales son pocas y con más industria esto cambiaría.

En el departamento hace unos 30 años que no se discute la posibilidad de que haya gas natural. Espejo contó que apenas asumieron trabajaron con vecinos la necesidad de este servicio y encontraron un proyecto de principios de los ‘90. Este planteaba llevar gas envasado a una planta y de ahí hacer red de gas natural. Pero el mismo no prosperó y no había otras opciones, por lo que estaban buscando cómo reactivar algo similar o un gasoducto. “Veníamos trabajando de forma paralela, porque hace falta, pero el anuncio de Minas Argentinas, aunque todavía falta, nos esperanza mucho”, dijo.

> El proyecto para el RIGI

Minas Argentinas anunció el lunes pasado que acababa de presentar un proyecto de VPU para invertir a través del RIGI 1.000 millones de dólares para reactivar su mina de oro en Jáchal, Gualcamayo, a través del proyecto Carbonatos Profundos. La empresa quiere hacer un polo productivo energético y minero en la zona donde hoy está el emprendimiento minero, que agotó su yacimiento principal. La inversión tiene varios objetivos. El principal es construir la planta para extraer mineral de Carbonatos Profundos, el nuevo yacimiento que llevan años explorando, que tiene oro, molibdeno y cobre.

El proyecto completo contempla que la empresa pueda producir algunos de sus insumos. Quieren construir el gasoducto para extraer cales de una zona cercana, para lo que instalarán hornos Maerz, para suplir las necesidades de la mina (además de la posibilidad de proveer a otros emprendimientos mineros). También proyectaron un parque fotovoltaico de 50 MW para alimentar la producción del yacimiento, aunque el objetivo final es construir 800 MW en total, para vender energía desde el lugar.

Con el VPU presentado, el órgano de aplicación nacional deberá decidir si le da los beneficios del RIGI en los próximos días. Por las últimas modificaciones que hizo Nación, si el plazo se cumple, se da por aprobado el proyecto total. A su vez, la firma aseguró que cuenta con los fondos para avanzar en estas inversiones.