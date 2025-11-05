Cuánto costará alquilar un departamento en La Serena durante el verano Tras una temporada récord y con ocupación casi total en enero pasado, La Serena se prepara para otro verano con fuerte presencia de sanjuaninos.

La Región de Coquimbo vivió una temporada turística 2024/2025 que rompió todos los récords. Las playas de La Serena y sus alrededores recibieron una afluencia de visitantes superior a cualquier expectativa, con una fuerte presencia de argentinos, sobre todo desde San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

“Fue sorprendente, llegaron más argentinos que nunca. En los meses altos, como enero, la ocupación se mantuvo casi al 100%”, destacó Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo.

Con ese antecedente, las expectativas para el verano 2025/2026 son altas, aunque los precios no sufrirán grandes cambios. “Nuestros valores se mantienen parejos, la inflación no ha sido un problema. Si hay variaciones, será por oferta y demanda durante la temporada”, explicó Cerda.

Según adelantó, alquilar un departamento para cuatro personas en La Serena costará entre 65 y 120 dólares por noche, dependiendo de la cercanía al mar y las comodidades.

La dirigente recomendó realizar las reservas con anticipación: “Los teléfonos empiezan a explotar a fines de noviembre. Reservar temprano permite conseguir mejores tarifas, y algunos propietarios incluso ofrecen una noche gratis como promoción”, dijo.

La cámara proyecta una ocupación del 85% para las fiestas y confía en repetir el “lleno total” del verano pasado.

Cerda también alertó sobre las estafas en alquileres turísticos, especialmente cuando se hacen transferencias desde Argentina. “Para evitar problemas, hay que consultar el registro oficial del Sernatur (Servicio Nacional de Turismo). Si el corredor inmobiliario está en esa lista, es seguro transferir”, recomendó.

Qué hacer en La Serena

Playas amplias, mar tranquilo y atardeceres únicos hacen de La Serena un clásico de verano. A eso se suma una creciente oferta gastronómica que combina productos del mar con cocina moderna. “Los restaurantes de la zona han logrado un nivel muy alto, convirtiéndose en un atractivo más”, afirmó Cerda.

Otra propuesta en auge es la Ruta del Pisco, que recorre destilerías artesanales en el Valle del Elqui, a poco más de una hora de La Serena. También destacan las bodegas boutique de altura y las excursiones en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde se pueden avistar delfines, lobos marinos y ballenas.

Pese a los rumores de conflictos entre hinchas chilenos y argentinos, desde la región aseguran que el ambiente turístico es completamente seguro. “Aquí no hay hostilidad, al contrario: somos una zona acostumbrada a recibir visitantes de todo el mundo”, concluyó la presidenta de la Cámara.

Fuente: con información de Los Andes.