Culminó con éxito la aplicación aérea contra la polilla de la vid en los departamentos vitivinícolas Las aplicaciones aéreas contra la Lobesia botrana aseguran la protección de 26.000 hectáreas de viñedos y frenando la plaga más dañina del ciclo productivo, con un enfoque ecológico y sostenible.

El Gobierno concluyó con éxito un operativo de control aéreo para combatir la Lobesia botrana, una plaga que amenaza la producción vitivinícola de la región. En un esfuerzo coordinado con la Cámara de Comercio Exterior, el INTA y el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, se realizaron aplicaciones aéreas sobre un total de 26.000 hectáreas distribuidas en los departamentos 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. Esta acción se focalizó especialmente en frenar la primera generación del insecto, la más destructiva para los cultivos.

Con el respaldo de la comunidad agrícola y vitivinícola local, se decidió reforzar las estrategias en las zonas más afectadas por la plaga. En este sentido, los departamentos de 25 de Mayo y Sarmiento recibieron aplicaciones aéreas dobles, lo que permitió asegurar una cobertura más exhaustiva y una protección optimizada para los viñedos.

El tratamiento se realizó utilizando un insecticida de banda verde, conocido por su bajo impacto ambiental, siendo totalmente inocuo para las abejas y respetuoso con el ecosistema local. Además, todas las aplicaciones fueron supervisadas por expertos técnicos, garantizando la efectividad y seguridad de las mismas. Cabe destacar que se cumplió con rigurosidad la normativa de zonas buffer de 250 metros alrededor de áreas sensibles como escuelas, centros de salud y zonas urbanas, para evitar cualquier impacto negativo sobre la población.

El operativo fue ejecutado por dos empresas especializadas, con un alto nivel tecnológico en el manejo de plagas, y se financió 100% con fondos provinciales.