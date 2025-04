Alquiler de casas: la demanda insatisfecha creció 15% y prevén una baja de precios La demanda creció un 15%. Señalan que hay propietarios especulando por la minería.

Hoy las familias sanjuaninas tienen problemas para encontrar casas de tres o dos habitaciones, aseguró el presidente de la Cámara de Inmobiliarias, Mauricio Turell. El empresario indicó que desde finales de enero a la actualidad, la oferta incrementó su precio hasta casi el doble en algunos casos. Aseguró que el fenómeno tiene que ver con que los propietarios elevaron los valores, ya que esperan poder alquilárselo a trabajadores del sector minero. Pero, dijo, cree que este movimiento de mercado está afectando a familias locales y que a la vez no tendrá el efecto que buscan los dueños de las casas, que deberán bajar los precios.

Para Turell, el fenómeno del encarecimiento de las viviendas inició en enero pero fue incrementándose en los últimos meses. El momento que señala el empresario coincide con algunas semanas posteriores al anuncio oficial de la creación de Vicuña Corp, la empresa que componen BHP y Lundin para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. Es también un proceso que ya había visto el sector inmobiliario durante los primeros años de Veladero y también en el momento de mayor actividad del proyecto binacional Pascua Lama.

“Hay muchos propietarios que están especulando con la minería, que elevaron el valor de sus viviendas por encima del precio de mercado y que están esperando a que se las alquilen en esos precios trabajadores del sector”, explicó el empresario. Lo que buscan es acaparar tanto una supuesta alta demanda que habrá, en especial cuando lleguen algunos trabajadores de otras provincias. También piensan en los sueldos mineros, que suelen ser mayores a los de otros sectores de la economía.

El problema de esto, detalló el inmobiliario, es que hoy esa presión está afectando a las familias sanjuaninas que tienen sueldos de comercio o trabajos tradicionales. “Hay un 15% más de familias buscando casas y que no pueden alquilar”, detalló. Estas personas buscan casas de tres habitaciones con fondo. Los departamentos elegidos son Santa Lucía, Capital, Rivadavia y Rawson. En la búsqueda encuentran que un alquiler que debería estar, a precio mercado, en unos 400.000 pesos, lo ofrecen en un 30, 40 ó 100% más. “Son valores que no se justifican”, explicó Turell.

En caso de no encontrar casas con esas característica, la primera alternativa es buscar alguna con dos habitaciones, en zonas un poco más alejadas y finalmente departamento. “Hoy un trabajador no puede pagar esos montos y termina yendo a algo más chico de lo que buscaba, quedándose donde está o alquilando departamentos”, contó. En este último caso también los costos han subido, aunque no tanto como en las casas. La razón es distinta: los costos de expensas también se han elevado y cuando se suman las expensas, el gasto habitacional es muy alto.

Turell dijo que el actual escenario debe revertirse. “Lo que está pasando es que se están forzando y tergiversando los precios, como ya pasó antes en otros momentos de crecimiento minero, pero esta vez es distinto”, dijo. Si bien esta situación ya sucedió con una sobrevaluación de las viviendas en 2005, con el inicio de producción de Veladero, hoy “el sector minero conoce el mercado y lo conoce muy bien, no va a pagar cualquier cosa”, dijo el inmobiliario. Así, quienes ofrecen una casa con pileta como si fuera una de primera categoría, pero no alcanza el nivel, ya no tienen oportunidad de alquilar. Además, se está dando otro fenómeno: “Hoy las mineras cuando ven que el precio no es acorde, prefiere alquilar un hotel completo para que viva su personal, pero no pagar de más”, aseguró.

Para Turell la situación deberá revertirse pronto. “Los que hoy están especulando no van a poder alquilar sus propiedades y van a tener que bajar”, dijo. Además, todavía queda un tiempo para que haya un gran crecimiento de trabajo en minería. Es que si bien empezaron algunas obras mineras, todavía el pico de contratación está lejos.