Día de la Madre: los comercios sanjuaninos lanzan beneficios y descuentos para repuntar las ventas este fin de semana Desde la Cámara de Comercio de San Juan informaron que se registró una baja en las ventas durante los primeros días de octubre. El comercio sanjuanino apostó en los últimos días a diversas estrategias para incentivar el consumo

Expectativa pura mantienen los comerciantes sanjuaninos. En la previa del Día de la Madre, las ventas no vienen siendo las esperadas, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informaron que se registró una baja en las ventas durante los primeros días de octubre, por eso se espera que entre este viernes y sábado las operaciones comerciales repunten. Para eso, los comercios lanzaron promociones y beneficios con el único objetivo de mejorar las ventas.

El comercio sanjuanino apostó en los últimos días a diversas estrategias para incentivar el consumo, ya sea con descuentos del 30%, 40% y hasta 50% en distintos rubros. Además, se ofrecen cuotas sin interés, reintegros y descuentos, abonando con tarjetas nacionales y locales, como así también muchos locales comerciales ofrecen el crédito de la casa. Estas acciones se replican en todos los centros comerciales de la provincia.

Hasta el momento, los sanjuaninos se volcaron principalmente a la compra de indumentaria femenina, perfumería, calzado, electrodoméstico y propuestas gastronómicas, siendo estos los sectores con mayor movimiento. No obstante, las estrategias apuntan también a impulsar las ventas en otros rubros como tecnología e indumentaria, promoviendo así el consumo general.

En este sentido, el presidente de la Cámara, Hermes Rodríguez, destacó “el enorme esfuerzo que están realizando los comerciantes para mantener la actividad y ofrecer alternativas atractivas a los consumidores en un contexto económico desafiante”.

De acuerdo con un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 4,2%. Los rubros muestran una tendencia generalizada, siendo los más afectados Textil e Indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%).