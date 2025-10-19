Día de la Madre: una cámara de comercio informó que el ticket promedio fue de $50.000 y la mitad de las compras se hicieron con tarjetas Según indicó la Cámara de Comerciantes Unidos de Capital, el rubro perfumería fue el más beneficiado.

El Día de la Madre suele ser de los más esperados por los comerciantes sanjuaninos dado que, junto al Día del Niño y las fiestas de fin de año, provoca un aumento de las ventas de regalos. En este contexto, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó que el ticket promedio durante este año fue de $50.000.

En el mismo sentido, el informe señaló que la mitad de las personas prefirieron pagar con tarjetas de crédito, una tendencia que viene repitiéndose en otras fechas festivas a lo largo del año desde hace un tiempo. El resto de las compras se dividió en 20% con efectivo y 30% a través de medios digitales y billeteras virtuales.

Uno de los rubros más golpeados por la crisis económica viene siendo el de perfumería. Precisamente en esta fecha repuntó siendo el más elegido por los sanjuaninos para regalarles a las mamás, seguido de calzado e indumentaria. En el cuarto lugar se ubicaron las flores y por último electro y celulares.

A nivel nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron una caída del 3,5% respecto al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto retroceso interanual consecutivo, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y un bajo impacto de la fecha en la reactivación del consumo.

El ticket promedio fue de $37.124, un poco más bajo que en San Juan, lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los $33.819 de 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real fue negativa en 16,7%, lo que indica que, en promedio, las familias destinaron menos recursos para la celebración.

A pesar de que el 83,5% de los comercios implementó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales. Estrategias como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida permitieron sostener el movimiento en algunos rubros, pero no alcanzaron para revertir la caída del consumo.