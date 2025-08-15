Día del Niño austero: el 39% de los sanjuaninos dice que gastará menos de $10.000 y la mayoría optará por juguetes

Se acerca la época del año más esperada por los chicos de la casa: el Día del Niño. Es que no solamente es una celebración para los más pequeños del hogar sino que llega con la ilusión recibir algún regalo, de esos objetos más anhelados por los protagonistas. Diario de Cuyo consultó a sus lectores sobre las compras para agasajar a los niños y fueron contundentes con respecto al rubro preferido y cuánto es el presupuesto destinado para tal fin.

En este sentido, el 39% del total de los votos optó por un gasto promedio entre 1.000 y 10.000 pesos mientras que muy cerca, con 36%, estuvo el grupo que eligió entre 10.000 y 50.000 pesos. Finalmente, solo un 25% tendrá un ticket promedio de más de 50.000 pesos.

En tanto, que casi la mitad de los lectores, un 48% de más de 1.500 votantes, sostuvo que su regalo pertenece al rubro Juguetería mientras que un 30% de Ropa/Calzado y un poco más atrás, con un 13% de Tecnología. Un escaso 9% optó por otro rubro que podría ser Perfumería, libros o alguna salida recreativa, como ir al cine, por ejemplo.

Por último, representantes del área mercantil destacaron que las ventas que se han ejecutado en su mayoría son con tarjetas de crédito, aprovechando las cuotas sin interés con algunos bancos, luego las transferencias/débito y por último las compras en efectivo. Asimismo, aseguraron que hay expectativa en las últimas horas previas al domingo 17 de agosto.