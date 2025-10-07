La inflación en la Ciudad de Buenos Aires confirmó su aceleración en el mes pasado. En un contexto de suba del dólar (tanto del oficial como de los paralelos) y creciente incertidumbre financiera, el alza del costo de vida en el mes volvió a superar el 2%, por efecto de los ajustes en alimentos (2%), el transporte (3,5%) y las tarifas de servicios públicos (2,4%), entre otros rubros significativos.
Según los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el Índice de Precios al Consumidor porteño registró un avance del 2,2% en septiembre, con una aceleración de 0,6 puntos porcentuales con respecto al 1,6% de agosto.
De esta manera, el alza en el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires acumulado entre enero y septiembre se ubica en el 22,7%, mientras que la inflación interanual (12 meses) es del 35%.
El dato del Idecba confirma las proyecciones de consultoras privadas, que habían estimado una ligera aceleración inflacionaria en septiembre, y ubicaban al dato algunas décimas por encima del 2%. El dato nacional del Indec se conocerá el próximo martes 14.
El informe porteño marcó que en septiembre los bienes registraron en promedio una suba del 2,3% (23,7% interanual), con una aceleración de 0,9 puntos porcentuales con respecto a agosto (1,4%). Según el ente oficial, pesaron en esta categoría los alimentos, los combustibles y lubricantes y la ropa.
La aceleración fue menor en el segmento de servicios, que tuvieron el mes pasado un ajuste del 2,1% (42,7% interanual), luego del 1,7% en agosto.
Otro factor que explica la aceleración inflacionaria del mes pasado fue el rubro de los precios estacionales. Luego de una baja en agosto (-2,7%), en septiembre aumentaron un 2,6% y empujaron hacia arriba el IPC.
En el caso de los regulados, la suba en septiembre fue del 2,1%, 0,2 puntos porcentuales por encima del dato de agosto (1,9%).
Similar fue el movimiento de la inflación núcleo, que excluye a los dos rubros antes mencionados. En septiembre, fue del 2,2%, en línea con el IPC general, y 0,2 puntos porcentuales por encima del número del mes pasado (2%).
Inflación de septiembre: rubro por rubro
En el análisis de las categorías, se destaca el aumento del 2% del segmento de alimentos y bebidas, que explicó 0,36 puntos de la inflación en el mes. “Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%)“, explica el informe oficial.
También pesaron en septiembre los ajustes aplicados en servicios públicos y otros rubros vinculados con la vivienda. Según el informe oficial, este rubro acumuló en septiembre un 2,4% de aumento en promedio, y representó 0,48 puntos de la inflación en el mes. De acuerdo con este informe, impactaron “principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”. “Le siguieron, en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda”, concluye.