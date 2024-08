Docentes no lograban un acuerdo para la suba del mes de agosto

Los tres sindicatos docentes no aceptaban las propuestas que hizo el gobierno provincial, a través de los ministerios de Educación y Hacienda. Al cierre de esta edición, tras más de 10 horas de negociación sin un resultado concreto, se hablaba de pasar a un cuarto intermedio para los próximos días. La discusión buscaba definir el aumento de los salarios correspondientes al mes de agosto, que se cobrará en septiembre.

Los representantes de los tres gremios, UDAP, UDA y AMET llegaron a las oficinas de Educación a las 14. Uno de los pedidos que llevaban es que la paritaria continuara con discusiones mensuales, como vienen haciendo desde febrero de este año, en lugar de pasar a un modelo trimestral como solicitó Gobierno. La suma que ofreció Hacienda no convenció a los representantes de los docentes, por lo que no aceptaron la alternativa inicial. Tras esto plantearon algunas propuestas, que desde los ministerios no aceptaron. Cerca de las 18 hubo un cuarto intermedio, donde los sindicatos discutieron alternativas.

Finalmente, pasadas las 21:30, la esperanza de un acuerdo empezó a decaer y fue ahí que discutieron la alternativa de un cuarto intermedio extendido. En un principio, según fuentes que estaban dentro de la sala del ministerio, iban a volver a reunirse el próximo lunes. En julio, las bases no aprobaron el 6% que presentó Gobierno pero el valor se aplicó por decreto. En total, el sector acumula subas por el 63%.