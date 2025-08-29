Dólar cierra agosto con estabilidad relativa: oficial en $1.360, blue en San Juan a $1.390 El dólar oficial cerró el viernes 29 de agosto en torno a los $1.360 en el Banco Nación. El blue retrocedió, mientras los tipos de cambio financieros mostraron leves movimientos. El MEP operó en $1.348 y el CCL rozó los $1.355, según Ámbito.

El tipo de cambio cerró el último día de agosto con movimientos moderados en los principales segmentos del mercado. Según datos de Ámbito, el dólar oficial en Banco Nación cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta. En promedio, los bancos minoristas lo cotizaron en aproximadamente $1.361,42 para la venta.

El dólar blue cerró su cotización en San Juan a $1.290 para la compra y $1.390 para la venta. En las cuevas de la city porteña, en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja cercana al 0,4 %

En el segmento mayorista, el dólar oficial mayorista avanzó cerca de $9 hasta los $1.342 .

Los dólares financieros también mostraron variaciones moderadas: el dólar MEP operó en torno a $1.347,82, mientras que el dólar CCL se ubicó cerca de $1.355,27.

Finalmente, el dólar turista o tarjeta —que incluye el recargo del 30% por concepto de Impuesto País y Ganancias— se posicionó en $1.768. El dólar cripto se cotizó en $1.332,84.

En resumen, el mercado cambiario cerró el viernes con una cotización del dólar relativamente estable: ligera suba en el oficial, baja en el blue, y ajustes menores en los financieros, cerrando el mes con un panorama de calma respecto a los meses anteriores.