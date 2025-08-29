El tipo de cambio cerró el último día de agosto con movimientos moderados en los principales segmentos del mercado. Según datos de Ámbito, el dólar oficial en Banco Nación cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta. En promedio, los bancos minoristas lo cotizaron en aproximadamente $1.361,42 para la venta.
El dólar blue cerró su cotización en San Juan a $1.290 para la compra y $1.390 para la venta. En las cuevas de la city porteña, en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja cercana al 0,4 %
En el segmento mayorista, el dólar oficial mayorista avanzó cerca de $9 hasta los $1.342 .
Los dólares financieros también mostraron variaciones moderadas: el dólar MEP operó en torno a $1.347,82, mientras que el dólar CCL se ubicó cerca de $1.355,27.
Finalmente, el dólar turista o tarjeta —que incluye el recargo del 30% por concepto de Impuesto País y Ganancias— se posicionó en $1.768. El dólar cripto se cotizó en $1.332,84.
En resumen, el mercado cambiario cerró el viernes con una cotización del dólar relativamente estable: ligera suba en el oficial, baja en el blue, y ajustes menores en los financieros, cerrando el mes con un panorama de calma respecto a los meses anteriores.