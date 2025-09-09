Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre La divisa al público es ofrecida con alza de diez pesos o 0,7% en el día. El dólar blue alcanza los $1.395 para la venta.

El tipo de cambio oficial vuelve a subir este martes, esta vez unos 11 pesos o un 0,8% en las operaciones de contado en el mercado mayorista, a $1.420 para la venta. La divisa de referencia para operaciones de comercio exterior tocó un máximo histórico nominal intradiario de $1.450 el lunes.

El dólar minorista asciende diez pesos o 0,7% este martes, a $1.435 para la venta en el Banco Nación. El billete tocó un récord nominal el lunes, a $1.460 por la mañana, tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses.

Valor del MEP hoy, martes 9 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.432,63 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 9 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.442,71, por lo cual la brecha es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.413,32, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.112, según Binance.