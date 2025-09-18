Dólar hoy: en el Banco Nación subió a un récord de $1.495 y el blue superó los $1.500 El billete minorista ganó diez pesos. En la plaza marginal avanzó 20 pesos o 1,3%, a $1.510. El mayorista se mantuvo estable a $1.474,50 en el techo de la banda.

El dólar blue superó los $1.500 por primera vez, su anterior récord del 12 de julio del año pasado. Tras marcar un máximo intradiario de $1.515, el billete operado en el mercado marginal anotó una ganancia de 20 pesos o un 1,3%, a 1.510 pesos.

En San Juan, el dólar blue cotiza a $1.550.

¿A cuánto quedó el dólar en bancos?