Dólar por las nubes: pese a nuevas ventas oficiales, superó los $1.450 en bancos y el blue en San Juan subió $30 En tanto que el CCL ya está en $1.570. La brecha entre el dólar mayorista y el CCL se sostiene en torno al 10%. El Gobierno intervino con ofertas a $1.425 en el mercado mayorista. En San Juan llegó a los $1.500.

Bajo un contexto de alta tensión financiera, camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dólar oficial volvió a subir fuerte este miércoles, pese a nuevas ventas del Banco Central (BCRA), a cuenta y orden del Tesoro, estimadas en el mercado por encima de los u$s200 millones, que buscaron contener el avance de una demanda por cobertura muy firme. En efecto, el tipo de cambio minorista escaló $50 a $1.450 en el Banco Nación y en otras entidades se vendió a $1.470.

En una jornada con “buen volumen negociado, la moneda estadounidense operó nuevamente con tono demandado y firme y con una evolución acotada por la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones”, detalló el operador Gustavo Quintana.

En paralelo, los dólares financieros también cotizaron al alza y reflejan las crecientes expectativas de devaluación de los operadores. El contado con liquidación (CCL) opera arriba de $1.570. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se mantiene en torno al 10%.

En este sentido, las compras limitadas que realizó el Tesoro, contrarias a las expectativas de la city, que esperaba que el Gobierno engrosara sus reservas gracias a la liquidación extraordinaria de las cerealeras, sumaron más leña al fuego de una posible devaluación. De hecho, en los últimos días se disparó la búsqueda de cobertura de los inversores a través del dólar futuro y de los títulos dólar linked. El BCRA también intervino con fuerza en esos mercados.

Firme brecha con los dólares paralelos

En este marco, la brecha cambiaria vuelve a tomar protagonismo después del endurecimiento del cepo que representó la reintroducción de la restricción cruzada para operar dólares oficial y financieros durante 90 días.

El dólar MEP avanza 2,2% a $1.526,69 y la brecha contra el mayorista es de 7,3%. En tanto, el dólar CCL sube 2,1% a $1.574,32, con un spread del 10,6%.

Por otro lado, el dólar blue trepó 2,1% a $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En San Juan el cierre fue con $30 más: $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar: intervención y presión sobre el oficial

Este miércoles, el dólar oficial mayorista cerró a $1.423, lo que implica un salto de $43 ó 3,1% respecto del cierre de este martes. La suba respondió a que el Gobierno, terminado septiembre, fijó un nuevo nivel de intervención con las escasas divisas del Tesoro. En la rueda previa, luego de que tocara un pico de $1.450 sobre el mediodía, se detectó una “barrera” de órdenes de venta a $1.380 por parte del Tesoro, que desinfló los precios y los mantuvo en ese nivel. En el mercado consideran que la decisión puso responder a la intención de no incrementar las pérdidas del BCRA por su intervención en los contratos de dólar futuro que vencían ayer.

Ahora bien, este miércoles fuentes del mercado volvieron a notar el mismo “modus operandi”, con una barrera de órdenes de venta dispuestas por el Banco Central, por cuenta y orden del Tesoro. Sin embargo, esta vez la oferta volcada la ubicó en $1.425.

Con un volumen de u$s533 millones (casi 30% menos que el martes), operadores estimaron que el Tesoro vendió “mínimamente la mitad de ese volumen” negociado.

Dólar minorista: a cuánto se vende

En el segmento minorista, el dólar trepó $50,10 a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 para la venta, según el promedio de las entidades bancarias que publica el BCRA. En algunos bancos, incluso, llegó a tocar los $1.470. Mientras, en el Banco Nación la cotización subió 3,5% hasta los $1.450.

En este contexto, las billeteras virtuales encendieron la alarma este martes en el mercado al suspender la venta de dólar oficial. La medida disparó una ola de rumores en las redes y obligó al Central a salir a aclarar que no hubo cambios en la normativa. Según la autoridad monetaria, las billeteras estuvieron todo este tiempo haciendo una “interpretación errónea de la norma”. En concreto, Cocos y Mercado Pago dejaron de ofrecer este tipo de operación, que realizaban triangulando el servicio con el banco BIND.