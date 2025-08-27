Dos empresas sanjuaninas en crisis: cual es la situación de la EMA y la fabrica de galletitas, según el Gobierno

La crisis golpea a diferentes sectores y desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicio, Alejandro Martín, explicó la situación que envuelve a dos reconocidas empresas sanjuaninas como es la Electrometalúrgica Andina, ubicada en el corazón del Parque Industrial de Chimbas y la fábrica de galletitas Dilexis, en Albardón.

El funcionario sostuvo que nunca se terminó de cerrar el acuerdo de ventas con una firma brasilera pero hay un litigio judicial y “la planta hace tres años que no produce”, fue la contundente frase que expresó Martín en Radio Light. En este sentido, expresó que el grupo de Brasil no ha conseguido un accionista operador y por eso ha determinado una serie de despidos, mediante una conciliación obligatoria para poder realizar ese acuerdo.

“Hay 70 familias en una cuestión de incertidumbre. Nosotros acompañamos a los empleados y le hemos dado una protección de salud porque también tenían la obra social caída. Es una empresa parada hace 3 años”, alertó.

Por su parte, en Dilexis, la caída del consumo ha provocado que disminuya la producción de la empresa. “Ellos tuvieron un proceso de refuncionalización y de inversión. Durante los meses de baja, han licenciado a trabajadores. Son 7 días con vacaciones pagas”, expresó y agregó que el sueldo de julio está cancelado.

“Ellos adeudan la primera quincena de agosto y nos han dicho que por ahora no van a tener despidos”, informó.

El lunes arrancarían nuevamente todo personal licenciado.