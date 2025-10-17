EEUU confirmó que intervino para contener el dólar oficial y el CCL El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que esa entidad está activa en el mercado local para respaldar al gobierno argentino para afrontar la demanda de dólares de parte del mercado.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes que ese organismo se mantiene activo en el mercado de dólares argentino para respaldar al presidente Javier Milei, ante el incremento de la demanda de dólares de parte de los inversores.

Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está retirando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina “blue chip swap” que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

Las “blue chip” son acciones de empresas de América latina de muy buena calificación y reputación. Se trata de empresas regionales de primer nivel lo que asegura liquidez en el mercado.

En Argentina estarían dentro de ese grupo YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina.