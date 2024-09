El 50% de los que generan energía solar son pymes, industrias y agro En la actualidad calculan que hay unos 200 parques privados y esperan duplicar este número para 2025.

El actual ecosistema de generadores particulares de energía solar cuenta con unos 200 parques. De estos, la mitad inyectan a la red de energía y la otra mitad utiliza baterías propias, por lo que no usan las instalaciones de las distribuidoras. Del primer tipo, que son los que se encuentran totalmente registrados, saben que la mitad son pymes, industrias, productores agrícolas u otros rubros comerciales. Del restante, que son casas particulares, la mitad tienen grandes consumos. El objetivo de Gobierno es ampliar este ecosistema y creen que podrían tener para 2025 el doble de instalaciones fotovoltáicas pequeñas.

La generación de energía solar es un sector que espera crecer en el corto plazo, en esto coinciden tanto desde el sector público como el privado. Esto afianzaría la posición de San Juan como el principal productor nacional, ya que en la actualidad es la provincia con mayor potencia instalada por cada millón de habitantes, con poco más de 5.000 kW, por encima de los 4.500 de Córdoba, que está segundo. Esto según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación para el mes de agosto de 2024.

Estos ranking corresponde solo a los casos de generación distribuida, esto es quienes tienen paneles solares y que con estos inyectan a la red eléctrica convencional. Esto les permite descontar el valor lo producido a la cantidad de kilowatts que consumen en la vivienda o emprendimiento comercial. De esta manera, compensan con la energía que tienen extra durante el día lo que usan de noche. Es este rango en el que pueden medir, por lo que en la provincia saben, por ejemplo, quiénes son los usuarios que más eligen este tipo de instalaciones.

José María Ginestar, director de Recursos Energéticos, explicó que en la actualidad tienen registrados 95 usuarios de generación distribuida. El 75% de estos son usuarios de emprendimientos comerciales o casas particulares que tienen grandes consumos. Con respecto a esto, Cristian Rosas, presidente de la cámara que nuclea a las empresas que instalan este tipo de equipos, dijo que se debe a que son los que pueden sacarle más provecho. Es que industrias, pymes y productores agrícolas tienen el mismo valor entre lo que inyectan y lo que terminan usando. En las viviendas, en cambio, la energía es más barata y deben pagar el VAD (Valor agregado a la Distribución) y los impuestos nacionales y provinciales. De esta manera, el cálculo final hace que para muchos no sea tan rentable y la inversión no tenga un repago rápido.

En cuanto a las otras conexiones, que no utilizan la red, se conocen como Off Grid (fuera de la red) y funcionan con baterías, que guardan la energía extra del día para utilizar en la noche o en momentos nublados. Este tipo de conexiones, detalló Ginestar, “son más comunes en emprendimientos agrícolas, sobre todo los que no tienen redes cercanas”. Recursos Energéticos calcula que hay otras 100 conexiones más de este tipo. También se utiliza este sistema en localidades muy alejadas, aunque estos los aporta el Estado.

A futuro, creen que este tipo de conexiones puede crecer y Ginestar confió en que pueden llegar a duplicarlas para 2025. Para esto están potenciando las líneas de crédito en el caso de emprendimientos comerciales, ya que hay alternativas para pymes, agrícolas e industrias, tanto en Calidad San Juan como el CFI y bancos privados. Para las viviendas, Rosas dijo que una solución sería que el EPRE reduzca el valor del VAD, algo que ya solicitaron en la entidad.

> Balance Expo Solar

Los días 25 y 26 de septiembre, en la Plaza Seca del Centro Cívico, presentaron la Expo Solar (foto), un evento donde los integrantes del sector se reúnen para mostrar sus productos y avances. Participaron los integrantes de la cámara de empresarios, EPRE, EPSE, las universidades y también referentes de Banco San Juan y Banco Nación. Cristian Rosas, presidente de la cámara, dijo que el balance fue positivo, que esperan que se sumen nuevos integrantes a la organizaicón empresarial, que se formó recientemente y tiene 13 integrantes. Además remarcó que reforzaron el financiamiento privado y los enlaces con instituciones educativas. José María Ginestar, de Recursos Energéticos, puso el foco en que hubo muchos interesados particulares que quieren empezar a producir su propia energía aprovechando las ventajas del sol sanjuanino.