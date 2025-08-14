El alza en la viticultura moderó la baja en las exportaciones del aceite de oliva y la conserva Mientras un sector tradicional ganó 12 millones de dólares más, el otro redujo el mismo valor.

En el primer semestre de 2025, las exportaciones de los dos productos tradicionales más importantes de la provincia sufrieron altibajos. Los productos vitícolas aumentaron un 22,5% en promedio, si se tiene en cuenta uvas en fresco y pasas, mosto y vinos. En cambio, el sector olivícola sufrió la peor caída si se tiene en cuenta el conjunto de aceites y conserva: cayó un 65% en promedio. Lo llamativo es los valores de ambos sectores se compensaron. Mientras los derivados de la uva vendieron 12.261.000 más que en el mismo semestre de 2024, las exportaciones de derivados de aceitunas cayeron 12.321.000, según un informe de la Cámara de Comercio Exterior. Gracias a esto, a pesar de los cambios en grupos puntuales, las exportaciones totales agrícolas y agroindustriales tuvieron variaciones de menos de un 2%.

Los datos salen de las estadísticas que elaboran desde el sector privado, donde comparan los valores exportados tanto en volumen como en dólares entre enero y junio de 2024, con el mismo periodo de 2025. En el mismo reconocieron que “la performance de los productos de nuestra oferta exportable fue muy diversa, aún con precios internacionales relativamente estables y en algunos casos en alza”. Explicaron esto con que la competitividad local sigue siendo baja en comparación con otras regiones, por impuestos y costos logísticos. También señalaron la crisis hídrica y los fenómenos climáticos como problemas que los afectaron.

Quien se llevó la peor parte del mal contexto local e internacional fueron los olivícolas, que venían en un crecimiento años anteriores por mayor demanda internacional. Esto cambió en la última temporada y afectó directamente a las ventas internacionales de aceites y conservas. Según los datos de la cámara, sufrieron la peor caída, con el 72,45% si se compara entre 2025 y 2024. Esto representa una reducción en las ventas de alrededor de 10 millones de dólares. La aceituna en conserva no salió mejor parada este semestre. La caída fue del 57.9% según el informe, con una disminución de 2.302.991 millones de dólares entre la facturación del año pasado y la actual.

La contracara de esto es lo que sucedió en todos los productos de la cadena vitivinícola. Este grupo no venía de buenos resultados generales en 2024, ya que, si bien otros productos se fortalecieron, el año pasado cayó la venta de vino. En el primer semestre de 2025, las ventas crecieron un 13,8%, con un crecimiento en los dólares generados de 196.586. El mosto creció un 12% y generó 2.608.810 dólares más que el año pasado. Las pasas crecieron un 50%, por lo que la generó 9.297.884 dólares este año. Incluso la uva en fresco, que es el jugador de menor tamaño del sector, creció un 14.38%, con lo que obtuvo 157.747 dólares más que el año pasado.

Con el resto de los productos agrícolas y agroindustriales, la balanza comercial de la provincia terminó con leves bajas en general. En el primer caso hubo una caída total del 1,77% y en el otro del 0,16%.

>Avance de diversificados

Si bien sólo con el sector vitícola fue posible compensar la baja en las exportaciones de los olivícolas, el resto de la balanza comercial de San Juan se mantuvo también estable gracias a su diversidad. En productos agrícolas, la cebolla fresca fue la que tuvo mayor caída, con un 76% si se tiene en cuenta su generación de divisas. Más de 640.000 dólares dejaron de ingresar por este producto. Pero en cambio, los pistachos crecieron un 211%, lo que significaron 300.000 dólares más. Los zapallos ancos también tuvieron un salto importante, con un 45,8% más de ventas, lo que significaron casi 300.000 dólares más. En las exportaciones agroindustriales, el producto emergente que más creció fue el jugo de granadas, que tuvo un 352% más de ventas. Si bien su impacto es bajo en la economía, pasó de generar 54.000 dólares en divisas a más de 244.000 en un semestre. Un producto de importancia que se mantuvo estable fue la venta de semillas. Este genera más de 2 millones de dólares semestrales y entre 2024 y 2025 sólo cambió un 0.06%, siendo el mas estable en el informe.

En el sector industrial, los valores también tuvieron un bajo cambio: sólo crecieron un 2,86%. Estos sin tener en cuenta el oro, que representa el 75% de las exportaciones en dólares y que tuvo un incremento del 66,7%.