El Banco Mundial apoyará a Los Azules en su búsqueda de fondos: los detalles del anuncio A través de la Corporación Financiera Internacional, mejorarán los estándares del proyecto para después salir a buscar inversionistas o participar ellos mismos.

Este miércoles en la mañana, la empresa McEwen, a cargo de Los Azules, comunicó un acuerdo clave para su puesta en marcha. Es que firmaron con la Corporación Financiera Internacional (IFC), que integra el Banco Mundial, un convenio por el que los apoyarán y respaldarán en la búsqueda de fondos para iniciar la construcción de la mina.

Según dijeron en el comunicado que se conoció temprano, están dispuestos a participar primero en la certificación de buenas prácticas del proyecto, lo que atraerá inversores. No descartan además sumarse financiando parte de la construcción por financiamiento por parte de la entidad.

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta se encuentra trabajando en sus informes económicos mientras busca alianzas para dar con los cerca de 2.700 millones de dólares que le costará poner en marcha la mina, que será la primera en producir cátodos de cobre listos para exportar.

Por eso, el respaldo el Banco Mundial y la IFC en esta etapa será central para cumplir con este objetivo. Es que la corporación tiene una serie de estándares de calidad que deben cumplir las empresas y con eso reciben una certificación que las hace mucho más tentadoras para los inversionistas. Entre las mejoras está el buen trabajo ambiental, social y de gobernanza de los proyectos (ESG).

Este será el trabajo que empezará a hacer la IFC a partir de este convenio: pondrán a Los Azules en el mejor nivel global de estándares para recibir préstamos. Una vez que hayan terminado, según informaron en el comunicado oficial, esta área del Banco Mundial buscará que “haya bajado el riesgo del proyecto (en referencial al riesgo financiera), alienándolo con el criterio requerido por inversiones internacionales”. Además, dijeron que buscan “apoyar al sector minero de Argentina a promover más transparencia, reducir la huella de carbono y apoyar a las comunidades”.

“Estamos muy entusiasmados de colaborar con la IFC en este camino. Compartimos la visión de que Los Azules puede ser una mina modelo de cobre, desarrollada de manera responsable, que brinde beneficios significativos a Argentina y al mundo a través de la producción de cobre de bajo carbono, esencial para la transición energética”, dijo Rob McEwen, Presidente Ejecutivo de McEwen Mining y de McEwen Copper.

“Estamos entusiasmados de colaborar con los expertos de la IFC para incorporar los Estándares de Desempeño de la IFC en nuestro diseño y operaciones. Esta integración proactiva de criterios ESG, junto con un marco de financiamiento sólido, refuerza el camino de éxito de Los Azules y eleva su atractivo para los inversionistas globales”, agregó Michael Meding, Vicepresidente y Gerente General de McEwen Copper.