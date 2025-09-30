El CEO del proyecto minero que recibió el RIGI dijo que “es importante que la gente sepa que las elecciones tienen consecuencias” El proyecto, con alto potencial cuprífero, recibió luz verde para acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

En los últimos días hubo una noticia que impactó con fuerza en la minería Argentina y en la sanjuanina en particular: Los Azules se convirtió en el primer proyecto minero local en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde que se conoció la noticia el viernes pasado, a través del propio ministro de Economía, Luis Caputo, la expectativa en el sector es amplia, ya que podría tratarse del primer proyecto cuprífero con enorme potencial que inicia su etapa de producción.

Michael Meding, CEO del proyecto sanjuanino Los Azules, habló sobre el impacto que tiene el RIGI, cómo acelera los tiempos y los caminos que se abren, pero también dejó un sugerente comentario con tinte político

“Las fuentes de financiamiento están mirando el resultado de las elecciones. Hay una preocupación de los mercados financieros. Primero debemos saber que el mercado de finanzas a nivel internacional es un tema muy del momento y el capital se espanta muy fácilmente. Argentina estaba de repente en el radar como destino de inversión, con las mejoras regulaciones que hemos visto por parte del Gobierno nacional y vimos una elección en Buenos Aires que si bien no tenía impacto práctico para el Gobierno nacional, pero sí es una medida de temperatura. Entonces es importante que la gente sepa que las elecciones tienen consecuencias, tanto en la administración local, pero también de cómo se percibe Argentina a nivel internacional”, explicó Meding en diálogo con Radio Light.

Meding reconoció que un respaldo hacia el proyecto de Milei en los comicios de octubre podría facilitar los contactos con inversores y fuentes de financiamiento. Por el contrario, un revés para La Libertad Avanza podría complicar el panorama. “Hay que decir que Argentina ha recuperado visibilidad como destino de inversión y eso, si se sigue el camino de despolitización, de hacer inversiones más fácil, de intentar dar más previsión internacional, más fácil será el levantamiento de financiamiento. Recordemos que esos no son proyectos que se puede financiar con el capital disponible en Argentina”, agregó.