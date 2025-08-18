El dólar blue anotó su mayor suba en un mes y cerró casi $50 por encima del oficial mayorista Su cotización en San Juan también cerró con una suba de $20.

El dólar blue registró su mayor suba en un mes este lunes 18 de agosto y cerró casi $50 por encima del tipo de cambio oficial mayorista.

El informal aumentó $20 durante la jornada, hasta los $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la cotización recuperó todo lo que había bajado en el cierre de la semana pasada.

En San Juan también cerró el lunes en alza y se cotizó en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 16 de agosto

La brecha con el mayorista se ubicó en el 3,6%. Mientras tanto, el precio del “billete verde” en el Banco Nación cerró en los $1.315, $5 por encima del valor del jueves pasado.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 18 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

Valor del MEP hoy, lunes 18 de agosto

El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.

MIRA TAMBIÉN Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de YPF

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.