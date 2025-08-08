El dólar blue cayó $10 en la semana luego de dos meses consecutivos con avances: el cierre en San Juan En San Juan no mostró variantes con respecto al cierre del día jueves.

El dólar blue cerró este viernes 8 de agosto a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan no mostró variantes y cerró en $1.280 para la compra y $1.370 para la venta.

El tipo de cambio paralelo cerró con una baja de $10 en la semana. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene en terreno negativo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 8 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, viernes 8 de agosto

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

Valor del MEP hoy, viernes 8 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.332,23 y el spread con el oficial se ubica en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 8 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.336,11 y la brecha se posiciona en 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,93, según Bitso.

MIRA TAMBIÉN Gremios docentes negocian con Gobierno: arrancó la tercera reunión paritaria

Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.606, según Binance.