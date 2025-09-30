El dólar cerró septiembre bajo presión: superó los $1.400 y el blue escaló $125 en el mes Sobre el mediodía, el tipo de cambio trepó a un pico $1.450 en el segmento mayorista, pero luego moderó con la supuesta aparición del Gobierno con órdenes de venta.

El dólar oficial cerró el mes bajo presión y en el Banco Nación (BNA) llegó a los $1.400, en una jornada donde el mercado detectó presuntas ventas oficiales para contener el tipo de cambio en el segmento mayorista. El viernes, el gobierno anunció a mitad de la rueda una restricción cruzada para individuos impuesta por el Banco Central (BCRA), que bloqueó por 90 días el acceso al MEP/CCL al utilizar el mercado oficial de cambios.

Sobre el mediodía, luego de que el tipo de cambio mayorista tocara un pico de $1.450, operadores detectaron una “barrera” de órdenes de venta a $1.380, que se tratarían de posturas oficiales, y que desinflaron los precios hasta ubicarlos por debajo de los $1.400, aseguraron a Ámbito fuentes del mercado.

Al respecto, el economista Christian Buteler señaló a este medio que “la demanda nunca desapareció”, sino que se encontraba “tapada” a partir de la oferta extraordinaria de divisas por las retenciones cero al agro.

En esa línea, el analista financiero remarcó que esa liquidación terminó hoy y que a partir del miércoles el mercado deberá operar sin esa oferta continua. A su vez, expresó que resta saber cuánto de remanente queda de demanda, pero que “es muy probable que tengamos que ver nuevamente al Tesoro vendiendo”, o al dólar “de vuelta en el techo de la banda”.

Frente a este panorama, el dólar MEP avanza 2,7% a $1.494,37 y la brecha contra el mayorista es de 8,1%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 2,8% a $1.537,94, con un spread del 11,4% frente a la cotización oficial, que cerró a $1.380 a nivel mayorista. El volumen operado en el segmento de contado fue de más de u$s743,2 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.351,12 para la compra y a $1.406,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA. En tanto, en el BNA, el billete lo hizo a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.820.

Los contratos de dólar futuro cerraron con alzas de hasta el 4,4%. El mercado “pricea” que, en diciembre, el tipo de cambio mayorista llegará hasta los $1.605. En total, se operaron unos u$s1.893 millones en contratos futuros.

Por otro lado, el dólar blue subió $15 (1,1%) a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En San Juan el cierre fue en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta.

MIRA TAMBIÉN Mirá el suplemento completo del Mes de la Industria Sanjuanina: La economía del conocimiento

El dólar blue escaló $125 (+9,5%) en septiembre, en un contexto de crecientes expectativas de devaluación que afectó a todas las cotizaciones del “billete verde”. De este modo, finalizó en una zona intermedia entre el oficial y los financieros.

Este viernes, el informal subió $15, a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, se ubicó casi 5% arriba del oficial mayorista, 3% abajo del MEP y 6% por detrás del CCL .

Septiembre: el mayorista trepó 2,8% y los paralelos avanzaron hasta un 13%

El dólar oficial trepó un 2,8% ($38) a lo largo de septiembre en el segmento mayorista, en un mes que estuvo marcado por los altibajos, luego de que el miércoles 17 tocara superara por primera vez el techo de la banda (entonces a $1.474,3) y cerrara a $1.474,50.

No obstante, la presión cambiaria bajó considerablemente la semana pasada, luego de que el Gobierno anunciara retenciones cero para algunos productos, y que el Tesoro de EEUU confirmara un salvataje financiero para la Argentina, que podría incluir una línea de swap por u$s20.000 millones, sumado a un crédito vía el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) y una serie de medidas complementarias, como la compra de bonos soberanos.