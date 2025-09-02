El dólar oficial cayó $11 tras la intervención del Tesoro en el mercado La divisa retrocedió en los segmentos mayorista y minorista como reacción al anuncio del Ministerio de Economía. En San Juan, el dólar blue se desmarcó de la tendencia y bajó $20.

El mercado cambiario vivió una jornada de fuertes movimientos luego del anuncio del Ministerio de Economía sobre la participación del Tesoro, a través del Banco Central (BCRA), en la venta de divisas para calmar la presión preelectoral. El dólar oficial cedió posiciones, mientras que los paralelos mostraron trayectorias dispares en el país y en San Juan.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense perdió $11 (-0,8%) y cerró en $1.361, tras ventas del Tesoro a través del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El dólar minorista, en tanto, retrocedió casi $13 a $1.378,91 en el promedio de entidades financieras. En el Banco Nación finalizó a $1.375. Con estos valores, el dólar tarjeta y solidario quedó en $1.787,5.

En los paralelos, el MEP cayó 0,8% a $1.365,62 y el contado con liquidación (CCL) bajó 1,4% a $1.372. En cambio, el dólar blue en Buenos Aires subió hasta $1.360. En San Juan ocurrió lo contrario: el informal descendió $20 y se ubicó en $1.400 para la venta.

El mercado de futuros cerró mixto: las proyecciones marcan un tipo de cambio mayorista en $1.406,5 a fines de septiembre y de $1.544 en diciembre. En total, se negociaron u$s2.060 millones.

El economista Eric Paniagua calificó el anuncio como “ambiguo”, pero resaltó que busca descomprimir expectativas devaluatorias. Por su parte, Gustavo Ber consideró que la medida podría estabilizar las cotizaciones en la previa electoral, mientras que Lorenzo Sigaut Gravina señaló que el Gobierno intenta contener el dólar con las herramientas habituales antes de los comicios: futuros subsidiados, suba de tasas y ventas directas en el MULC.

El volumen operado en el día fue de u$s611,3 millones y el BCRA consiguió mantener al dólar mayorista en la franja de $1.360, sin movimientos bruscos hacia el cierre.