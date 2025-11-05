El dólar oficial cayó pese a la baja de tasas impulsada por el Banco Central: en San Juan bajó $30 El tipo de cambio volvió a retroceder en una jornada donde la city permanece expectante a la licitación de deuda del Tesoro.

El dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva en el segmento mayorista, a pesar de la baja de tasas impulsada por el Banco Central (BCRA). De esta manera, el tipo de cambio logró alejarse del techo de la banda, hasta 3,2%. El plato fuerte de esta jornada será la licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

A nivel mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.443 para la compra y $1.452 para la venta, un retroceso de 0,14% ($2) con respecto a la jornada anterior. El volumen de contado operado fue de más de u$s532,9 millones, en la antesala al feriado bancario del próximo jueves.

Entre los paralelos, el dólar MEP cae 0,9% a $1.482,68, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocede 0,7% a $1.503,22. En tanto, el dólar blue cayó a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En San Juan el blue cayó $30, para ubicarse en $1.380 para la compra y $1.470 para la venta.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista finalizó a $1.475 para la venta, un descenso de $10 respecto al martes. De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.

En el tramo del dólar futuro se registraron bajas generalizas de hasta el 0,9%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.467,5 y que en diciembre lo hará a los $1.502. En total se negociaron futuros por u$s801 millones, según PR Corredores de Cambio.

El Tesoro licitará esta tarde instrumentos sin opciones menores a 100 días, con vencimientos por menos de $8 billones. “En la canasta parece haber un testeo de apetito, con opciones de todos los tipos: tasa fija, TAMAR, CER y DLK”, explicaron desde Aurum Valores.

En este sentido, los analistas de la Alyc, agregaron: “El Tesoro utilizó pesos para inyectar liquidez en la última licitación, por lo que creemos que se buscará un rollover alto”. Se trata del primer llamado desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Alejandro Lew en Finanzas, tras el pase de Pablo Quirno a la Cancillería.