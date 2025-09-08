El dólar oficial sube a $1.450: la derrota electoral del oficialismo impacta fuerte en el mercado La divisa norteamericana sube 80 pesos o 5,8% en el día, en un arranque marcado por escasa oferta y fuerte expectativa.

La operatoria de este lunes se desarrolla en un clima de alta tensión para los mercados financieros argentinos, luego de la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

Los movimientos del día reflejaron un ajuste inmediato en el dólar minorista y mayorista, en un rango de 6 a 7 por ciento, mientras que Wall Street marcó bajas generalizadas en los ADR argentinos y la plaza local en Buenos Aires operó con fuertes descensos en el S&P Merval, de 13% en pesos a las 11 horas.

Los bonos Globales regidos por la Ley de Nueva York también mostraron caídas significativas en las primeras horas de la rueda.

En el mercado mayorista, las operaciones se registran posturas en $1.450, lo que implica un salto de 7% frente al nivel del viernes, próximo ahora al techo de la banda de libre flotación, en los 1.475 pesos. El ajuste inicial del tipo de cambio formal acompaña el nuevo contexto político tras las elecciones provinciales.