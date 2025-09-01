El dólar oficial rozó los $1.400 y marcó un récord en el Banco Nación En la previa de las elecciones en Buenos Aires, la divisa escaló con fuerza. En algunas entidades privadas ya superó la barrera psicológica de los $1.400.

El inicio de septiembre llegó con un sacudón en el mercado cambiario. Este lunes 1 de septiembre, el dólar oficial se recalentó y rozó los $1.400 en el Banco Nación, alcanzando su valor más alto desde la salida del cepo. La tensión se da en la previa de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, escenario que genera cautela e incertidumbre en los inversores.

En el segmento mayorista, que marca la referencia para las operaciones, la divisa saltó $30 (+2,2%) y se ubicó en $1.372 para la venta. En el Banco Nación, el billete trepó $25 y cerró a $1.385 para la venta. En tanto, el promedio de bancos relevado por el Banco Central (BCRA) ubicó al minorista en $1.391,88, aunque en algunas entidades privadas como ICBC y Banco Macro ya llegó a $1.400.

El movimiento cambiario coincidió con versiones sobre una posible intervención del Gobierno en el mercado. Según trascendió, el Tesoro habría vendido parte de sus depósitos en dólares en el Banco Central para contener la suba. Sin embargo, otras fuentes señalan que se trató de una operación destinada a cancelar deudas provinciales.

El sacudón no solo se sintió en el oficial: el dólar blue también despegó $25 y cerró en $1.355, en las cuevas de la city porteña. En San Juan cotizó a $1.420.

Mientras tanto, el dólar MEP cotizó en $1.379,91 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.384,26, aunque con menor volumen debido al feriado en Estados Unidos por el Labour Day.

Los analistas advierten que el mercado está midiendo de cerca el impacto de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, consideradas clave antes de las generales de octubre. La incertidumbre política se suma a la presión económica: “Se sostienen tasas explosivas e intervenciones indirectas para mantener el dólar artificialmente en $1.400. Si supera los $1.450, la situación puede complicarse”, alertó el economista Federico Glustein.

Por ahora, la tensión cambiaria se mantiene y los próximos días serán determinantes para saber si el Gobierno logra contener la escalada o si se profundiza la minicrisis que golpea a los mercados.